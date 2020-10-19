Bingöl'de nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüldü

Dağcılar, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan sarı benekli semender gördü. Dağcıların, fotoğrafını çekmesinin ardından sarı benekli semender gözden kayboldu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde dağcılar, nadir görülebilecek bir ana şahitlik etti.

Kuzey Yüzü Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği İl Temsilcisi Ramazan Küçükhazar, Genç ilçesi Çotla Yaylası'nda ekibiyle dağ sporu yaparken, nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender gördü.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA

Semenderi gördüğü an cep telefonuna sarıldığını belirten Küçükhazar, "Lekeli semender de diyorlar ve nesli tehlike altında. Daha sonra bir anda gözden kayboldu." dedi.