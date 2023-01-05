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    Bingöl'de ocak ayında yaz havası yaşanıyor

    Geçtiğimiz yıl bu aylarda kar yağışı ile mücadele eden kentte beklenen karın henüz yağmamasıyla güneşli hava hakim olmaya başladı. Dışarı akın eden vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarttı.
    • 05.01.2023 - 14:45
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 15:40
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    Bingöl'de ocak ayında yaz havası yaşanıyor

    Doğu Anadolu kara hasret kaldı.

    Türkiye bu yıl kış ayını kurak geçiriyor.

    Birçok bölgede kar yağışı henüz yüzünü göstermezken, hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

    Bingöl'de de kar yerine güneşli havanın hakim olması nedeniyle vatandaşlar, sokaklarda güneşin tadını çıkardı.

    Güneşli havada çay içtiler

    Yüksek rakımlı bölgelerde ara ara yağan kar, kent merkezinde henüz etkisini göstermedi.

    İHA'nın aktarımına göre; hava sıcaklığının 5 ile 9 derece arasında değiştiği merkezde vatandaşlar kaldırım kenarlarında oturarak güneşli havada çaylarını yudumladı.

    Bingöl'de ocak ayında yaz havası yaşanıyor ViDEO

    Bingöl de ocak ayında yaz havası yaşanıyor #1

    "Diğer senelerde şu mevsimde dışarda oturamıyorduk"

    Her sene bu mevsimde 1-2 metre kar olduğunu ve kapalı alanlarda oturduklarını belirten vatandaşlardan Abdulrezzak Turhan, kar yağışının bereket olduğuna dikkat çekti.

    Turhan, "Allah’ın bir hikmetidir. Her sene bu mevsimde 1-2 metre kar oluyordu. Allah bir nimet vermiş, kar yok hava normaldir. Köylerde ve şehir içinde şu an ulaşım normaldir. Kar faydalıdır. Bir vatandaş olarak bir kul olarak ben yağıştan tarafım ve dua da ediyorum. Kar da yağmur da bir berekettir. Güneşte oturuyoruz, güneşleniyoruz ve sohbet ediyoruz. Diğer senelerde şu mevsimde dışarda oturamıyorduk havalar soğuktu, hep kapalı yerlerde oturuyorduk." dedi.

    Bingöl de ocak ayında yaz havası yaşanıyor #2

    "Bu zamanda yer yer 10 metre kar vardı"

    Genç kırsalında yaşadığını ve her sene bölgelerindeki dağlarda 10 metre kar olduğunu belirten Mehmet Emin Varlı ise "Her sene bu zamanda bizim köyün olduğu bölgelerde yer yer 10 metre kar vardı. Şu anda köye gidip geliyoruz. Allah hayra çevirsin. Tabii ki kar iyidir ama bu dağlarda kar yağmazsa bizim köylerde yaşam sıkıntılı olur. Yine Allah’ın takdiri olur.” diye konuştu.

    Bingöl de ocak ayında yaz havası yaşanıyor #3

    Bingöl de ocak ayında yaz havası yaşanıyor #4


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