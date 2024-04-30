Bingöl'de yıllar sonra yerleştiği köyüne leylekler için yuva yaptı Yedisu ilçesinde 1993 yılında terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu ailesiyle birlikte terk etmek zorunda kaldığı köyüne 6 yıl önce dönen Ahmet Zeki Samur, çocukluğunda gördüğü leyleklerin yeniden köye gelmesi için bir yuva inşa etti.

AA & Ensonhaber

1864 yılında Kafkasya'dan göç eden Çerkezlerin bir kısmı, Yedisu ilçesine bağlı Karapolat köyüne yerleşti. Yıllar boyunca bu köyde yaşayan aileler, 1993 yılında terör örgütü PKK'nın bir saldırısı sonucunda köylerini terk etmek zorunda kaldılar. Türkiye'nin çeşitli kentlerine göç eden aileler, yeni bir yaşam kurmak için çaba harcadılar.

2018'de köyüne geri döndü

Son 6 yıldır güvenli bir ortamda köylerine geri dönen ve tarım ile hayvancılıkla uğraşan Çerkezlerden biri, 42 yaşındaki Ahmet Zeki Samur oldu. Çocukluğundan beri leylekleri seven Samur, Kocaeli'de otomotiv fabrikasında çalıştıktan sonra 2018'de köyüne geri dönerek çiftçilik yapmaya başladı.

Evinin bahçesine leylek yuvası yaptı

Ancak köye döndüğünde, uzun yıllardır köyde bulunan leyleklerin artık olmadığını fark etti. Bu duruma üzülen Samur, leylekleri tekrar köye çekmek için evinin bahçesine ahşap bir yuva inşa etti ve içine ahşap bir leylek maketi yerleştirdi.

"İnanıyorum ki leylekler gelecek"

Ahmet Zeki Samur, anne ve babasının halen Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 7 kardeşinin de farklı şehirlerde ve yurt dışında yaşadığını söyledi.

Tek de olsa köyüne dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Samur, tek üzüntüsünün leylekleri görememek olduğunu belirtti.

Samur, bu yıl leyleklerin dönmesi için bir yuva yapmaya karar verdiğini anlatarak, şöyle dedi:

Çocukken kuzuları otlatırken leylekleri görüyordum ama buraya geldikten sonra hiç leylek görmedim. Bizimle beraber 1993'te demek ki göç etmişler. Leylekler geri gelsin, onlara eskiyi hatırlatayım diye bir yuva ve maket leylek yaptım. Leyleklerin yolunu gözlüyorum. Neden olmasın, ben inanıyorum ki leylekler gelecek.

"Görenler 'Gerçek mi' diye soruyorlar"

Leylekleri çok sevdiğini belirten Samur, yuvanın yakınından geçenlerin maket leyleği gördüklerinde şaşırdığını söyleyerek, "Görenler 'O gerçek mi? diye soruyorlar. Keşke gerçek olsa. Bununla yetiniyorum şu anda." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bir leylek yanına konar"

Karapolat köyünde yaşayan eski muhtar 53 yaşındaki Tekin Aslan da yıllardır köyde leylek görmediklerini, komşusu Ahmet Zeki Samur'un yaptığı bu yuvanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Aslan,

Leyleklerin gelmesini dört gözle bekledik ama gelmediler. 1993'e kadar her bahar leylekler geliyor, yuva yapıyorlardı. Ama 1993'ten beri küstüler mi ne oldu bilmiyorum. Yuvayı görünce çok sevindik. İnşallah bir leylek yanına konar ve yavruları olur.

diye konuştu.