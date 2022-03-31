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- Bingöl'de yolu kardan kapalı köylere havadan yem desteği
Bingöl'de yolu kardan kapalı köylere havadan yem desteği
Genç ilçesinde, yolları kar nedeniyle kapalı olan köylerde hayvan yemi tükenen besicilere, helikopterle 1 ton yem dağıtıldı.
- DHA
- 31.03.2022 - 16:01
- Güncelleme : 31.03.2022 - 16:12
Türkiye ağır bir kıştan sonra sıcak havanın etkisi altına girmeye başlasa da doğu illerinde uzun süreli kar yağışları nedeniyle bazı yerleşim yerlerine henüz ulaşım sağlanamıyor.
O illerden biri de yoğun kar yağışı alan Bingöl oldu.
Genç kırsalında kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
1 TON YEM DAĞITILDI
Yolları kardan kapanan köylerde besicilerin hayvanlarının yeminin tükendiği ve otlatmak için araziye çıkaramadıkları ihbarı üzerine Vali Kadir Ekinci'nin talimatıyla 1 ton yem temin edildi.
Yemler, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle ihtiyaç sahibi besicilere ulaştırıldı.