Bingöl'de yolu kardan kapalı köylere havadan yem desteği

Genç ilçesinde, yolları kar nedeniyle kapalı olan köylerde hayvan yemi tükenen besicilere, helikopterle 1 ton yem dağıtıldı.

Türkiye ağır bir kıştan sonra sıcak havanın etkisi altına girmeye başlasa da doğu illerinde uzun süreli kar yağışları nedeniyle bazı yerleşim yerlerine henüz ulaşım sağlanamıyor.

O illerden biri de yoğun kar yağışı alan Bingöl oldu.

Genç kırsalında kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

1 TON YEM DAĞITILDI

Yolları kardan kapanan köylerde besicilerin hayvanlarının yeminin tükendiği ve otlatmak için araziye çıkaramadıkları ihbarı üzerine Vali Kadir Ekinci'nin talimatıyla 1 ton yem temin edildi.

Yemler, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle ihtiyaç sahibi besicilere ulaştırıldı.





















