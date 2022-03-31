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    Bingöl'de yolu kardan kapalı köylere havadan yem desteği

    Genç ilçesinde, yolları kar nedeniyle kapalı olan köylerde hayvan yemi tükenen besicilere, helikopterle 1 ton yem dağıtıldı.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 16:12
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    Bingöl'de yolu kardan kapalı köylere havadan yem desteği

    Türkiye ağır bir kıştan sonra sıcak havanın etkisi altına girmeye başlasa da doğu illerinde uzun süreli kar yağışları nedeniyle bazı yerleşim yerlerine henüz ulaşım sağlanamıyor.

    O illerden biri de yoğun kar yağışı alan Bingöl oldu.

    Genç kırsalında kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

    1 TON YEM DAĞITILDI

    Yolları kardan kapanan köylerde besicilerin hayvanlarının yeminin tükendiği ve otlatmak için araziye çıkaramadıkları ihbarı üzerine Vali Kadir Ekinci'nin talimatıyla 1 ton yem temin edildi.

    Yemler, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle ihtiyaç sahibi besicilere ulaştırıldı.

    Bingöl de yolu kardan kapalı köylere havadan yem desteği #1

    Bingöl de yolu kardan kapalı köylere havadan yem desteği #2

    Bingöl de yolu kardan kapalı köylere havadan yem desteği #3

    Bingöl de yolu kardan kapalı köylere havadan yem desteği #4

    Bingöl de yolu kardan kapalı köylere havadan yem desteği #5

    Bingöl de yolu kardan kapalı köylere havadan yem desteği #6


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