Bingöl'deki arıcı, ayı saldırısına karşı tüfekle nöbet tutuyor

Kartal köyünde arıcılık işiyle uğraşan Yusuf Çağlayan, arı kovanlarına saldıran ayılar için av tüfeğiyle nöbet tutmaya başladı.

Bingöl'ün Kartal köyünde yaşayan 3 çocuk babası 45 yaşındaki Yusuf Çağlayan, arıcılıkla geçimini sağlıyor.

Çağan’ın arı kovanları ise birçok kez ayıların saldırısı sonucu zarar gördü.

Av tüfeğiyle ayı nöbeti tutuyor

200 arı kovanı bulunan Çağan, ballarını da yiyen ayılara karşı geceleri av tüfeğiyle nöbet tutmaya başladı.

Köyde bulunan diğer arıcıların da silahla nöbet tuttuğunu söyleyen Çağan, öldürmenin cezası olduğu için havaya ateş ederek, hayvanı ürküttüklerini dile getirdi.

"Ayılar emeğimize zarar veriyor"

Tek geçim kaynağının arılar olduğunu belirten Yusuf Çağan, "Sabaha kadar nöbet tutuyorum. Cezasının çok yüksek olması nedeniyle ayıları vuramıyoruz. Bu arılar üzerinde bayağı bir emeğimiz var. Maalesef ayılar bizi rahat bırakmıyor, emeğimize ve kovanlarımıza zarar veriyor. Gelmediğimiz geceler ayı geliyor. Bizim geldiğimiz geceler ise ayı gelmiyor. Av tüfeğini de biz kendi can güveliğimiz için taşıyoruz. Amacımız, ayıya zarar vermek değil sadece havaya ateş açıp korkutmak." dedi.





























