Bingöl'e bahar geldi, koyun sürüleri otlamak için tarlalara indi Baharın yaşanmaya başladığı Bingöl'de hayvanlar otlamak için yayılmaya başladı. Yeşile bürünen doğa güzelliğini sergilerken, Pargasur Şelalesi ve Solhan ilçesinde bulunan Mutluca Şelalesi de coştu.

İHA Bingöl'de kış aylarının sona ermesinin ardından, bahar yüzünü göstermeye başladı. Ovalarda sarı çiçekler açarken, koyun sürüleri otlamak için tarlalara indi. Şelalerin kar suyunun erimesiyle coşması ise doğayı yeniden canlandırdı. Bingöl'de doğa uyandı Yayladere ilçesinde bulunan 30 metre yüksekliğindeki Pargasur Şelalesi ve Solhan ilçesinde bulunan Mutluca Şelalesi coştu. Şelalelerden görsel şölen Doğaseverlerin ilgisini çeken şelaleler adeta görsel şölen sundu. Yine merkeze bağlı Gözeler köyünde açan sarı çiçekler kartpostallık görüntüler oluştururken, Kumgeçit köyündeki küçükbaş hayvanlar da meralara bırakıldı. Bingöl’de oluşan bahar manzaraları drone ile görüntülendi.