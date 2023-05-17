İHA
Bingöl'de kış aylarının sona ermesinin ardından, bahar yüzünü göstermeye başladı.
Ovalarda sarı çiçekler açarken, koyun sürüleri otlamak için tarlalara indi.
Şelalerin kar suyunun erimesiyle coşması ise doğayı yeniden canlandırdı.
Bingöl'de doğa uyandı
Yayladere ilçesinde bulunan 30 metre yüksekliğindeki Pargasur Şelalesi ve Solhan ilçesinde bulunan Mutluca Şelalesi coştu.
Şelalelerden görsel şölen
Doğaseverlerin ilgisini çeken şelaleler adeta görsel şölen sundu. Yine merkeze bağlı Gözeler köyünde açan sarı çiçekler kartpostallık görüntüler oluştururken, Kumgeçit köyündeki küçükbaş hayvanlar da meralara bırakıldı.
Bingöl’de oluşan bahar manzaraları drone ile görüntülendi.