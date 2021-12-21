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    Bir adet yeterli! Kahvenizin taze kalmasını sağlayacak...

    Kısa sürede bayatlayan kahvelerin tadınızı ve keyfinizi kaçırmasını istemiyorsanız bu önerilere göz atmanızda fayda var. İşte kahvenin bayatlamasını önleyecek tavsiyeler...
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 17:21
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    Bir adet yeterli! Kahvenizin taze kalmasını sağlayacak...

    Güzel bir kahve için ilk kural, taze olmasıdır.

    Kahvenin eşsiz aromasının tadına varmak isteyenler için kahve tazeliğini nasıl korur merak ediyorsanız, detayları anlattık.

    Kahve için genel olarak geçerli kural şöyledir: Ne kadar taze, o kadar lezzetli. Ve kahve saklama yeri ne kadar sıcak olursa kahvenin aroması da o denli hızlı kaybolur.

    Çünkü aromalar kahve çekirdeklerindeki yağlardan oluşur ve bu yağlar oda sıcaklığında dahi hızlıca okside olmaya başlar. Böylece yağlar acır ve lezzetinde kötü bir yan etki bırakabilir.

    TAZE KAHVENİN SIRRI

    Kahvenizi taze tutmak istiyorsanız kahveyi ışık ve hava geçirmez bir kutuda saklayın. Kahve şişesinin içerisine bir adet küp şeker atmanız yeterli olacaktır.

    Bir adet yeterli! Kahvenizin taze kalmasını sağlayacak... #1

    METAL KAŞIK KULLANMAYIN

    . Bunun yanı sıra kahveyi sakladığınız kabın içerisine metal kaşık bırakmamaya dikkat edin. Metal kaşık kahvenin tadının bozmasına neden olabilir.

    Bir adet yeterli! Kahvenizin taze kalmasını sağlayacak... #2

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