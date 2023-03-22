Bir Alman gazetecinin mülteciler için yaptığı dosya... Günter Wallraff'un ilginç hikayesi Hans-Günter Wallraff, Alman araştırmacı gazeteci ve yazar. Büyük işletmeler, Bild gazetesi ve diğer kuruluşlarla yaptığı, ses getiren, skandalları açığa çıkaran röportajları ile tanındı. Türk bir mülteci kılığına giren Wallraff, ülkesinde yaşayan yabancıların çektiği zorlukları ortaya çıkardı.

Alman gazeteci Günter Wallraff, 1983 yılında sıra dışı bir gazeteciliğe imza atar. Wallraff, kılık değiştirip Türk işçisi “Ali Levent Sinirlioğlu” takma adıyla Almanya’da 2 yıl boyunca çeşitli işlerde çalışır. Gazeteci böylelikle Türk işçilerin Almanya’daki yaşam şartlarına yakından tanıklık ederek “En Alttakiler” isimli kitabında anlatır. Bugün hala gazetecilik derslerine konu olan Günter Wallraff’ın Türk işçi kılığına girerek yaşadıklarını yazdığı “En Alttakiler” kitabının yayınlanmasının üzerinden yaklaşık 37 yıl geçti. "Podcat" kanalının en çok dinlenen podcast'lerinden biri olan İlginç Bağzı Şeyler'de Abdullah Paçal, sizler için bu hikayeyi ele aldı. Günter Wallraff'un ilginç hikayesini dinlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız... BURAYA TIKLAYIN BURAYA TIKLAYIN BURAYA TIKLAYIN BURAYA TIKLAYIN