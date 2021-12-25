Bir ay boyunca limonlu ılık su içerseniz...

İçerisinde C vitamini bulunan limon, her sabah içildiğinde vücudu yenilemeye yardımcı oluyor. Sabah uyandığınız zaman limonlu ılık su içerseniz eğer, sağlığınıza katkı yapmış olursunuz.

İçerisinde barındırdığı C vitamini sayesinde birçok hastalığa şifa olan limon, cilt için oldukça faydalı.

Cilt için kullanıldığında parlaklık veren ve daha canlı bir görünüm sunan limon, içildiğinde ise ödeme iyi geliyor.

Her sabah düzenli limon suyu içmeyi alışkanlık haline getirenler, daha enerjik bir güne "Merhaba" diyor.

İçeriğinde C vitaminin yanı sıra potasyum, folik asit, bakır, magnezyum ve lif barındıran limonu ılık su ile birlikte tüketin.

Bir ay boyunca düzenli olarak, her sabah limon tüketirseniz eğer cildiniz ve sağlığınıza olan katkısını keşfedebilirsiniz.

ILIK LİMON SUYUNUN FAYDALARI

Bir bardak ılık suyun içerinde limon sıkıp kahvaltıdan önce tüketirseniz, gün boyu tükettiğiniz besinlerdeki zararlı hücre ya da bakterileri idrar veya dışkı yolu ile atabilirsiniz.

C vitamini açısından çok zengin olan limon, aynı zamanda bağışıklık ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasına, vücudun kanserle savaşmasına ve yaraların çabuk iyileşmesine de yardımcı olur. Birçok kötü hastalıkla mücadele eder.

Ayrıca vücutta birikin yağları kısa süre içerisinde atmanıza yardımcı olan limon suyu, ödem oluşumunu engeller.

Kaygı ve unutkanlığı azaltma etkisi vardır. Aynı zamanda çok stres altında olduğunuzda C vitamini tüketmek vücudu rahatlatır.

Cildin deforme olmasını önleyerek kırışıklığı ve yaşlanmayı engeller.

Ilık limonlu su içmek, soğuk algınlığı ve gripten doğabilecek boğaz ağrılarına ve farenjite iyi gelir.