Bir bardağı bile şifa deposu! O mucizevi içecek bakın neymiş...

Bir bardağı bile şifa deposu! O mucizevi içecek bakın neymiş...

Kabızlığa iyi gelen ve kalbi koruyan domates suyunun faydaları bu kadarla sınırlı değil. Her derde deva olan içecek sayesinde, cildiniz daha parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşabilir.

Kış aylarını yaşadığımız şu günlerde sağlığımızı dikkat etmeli ve vücudumuzu dinç tutacak besinler tüketmeliyiz.

Koronavirüs ve Omircron varyantını yaşarken aşı olmak dışında da bağışıklık sistemimiz için çalışmamız gerekiyor.

Sağlık bir bağışıklık hem hastalıklara karşı savaşmamız konusunda bizi destekler hem de ciltte oluşabilecek aknelerin önüne geçer.

Ne kadar sağlıklı beslenir ve bağışıklığımızı temiz tutarsak, o kadar cilt yüzeyindeki lekelerden kurtulma şansımız olur.

Tüm bunları destekleyen domates suyu, sağlığa olan katkıları ile son zamanlarda öne çıkarılan bir sebze oldu.

Kalp, cilt ve kabızlık gibi birçok derde deva olan domates suyunu, günde 1 defa içmek her anlamda iyi hissettirecektir.

DOMATES SUYUNUN FAYDALARI

Domates suyunda bulunan likopen ve diğer karotenoidlerin, akciğer kanseri, meme kanseri ve prostat kanseri gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olur. Çağımızın hastalığı olan kanserde korunmak zor ancak imkansız değil.

Kan basıncını dengeler. Ani yükselme ve düşmeye karşı önlem alır. Bu durum düşük ve yüksek tansiyon riskini azaltmaya yardımcı olur. Özellikle tansiyon hastası olanlar, domates suyu içmeyi deneyebilir.

Düzenli domates suyu içme ayrıca bağırsak hareketlerini uyaran ve kabızlığı önleyen karaciğeri sağlıklı tutar. Kabızlık sorunu yaşayanlar ve hayatı çileye dönenler, düzenli domates suyu içmeye başlayabilir.

Günde bir bardak domates suyu vücuttaki iltihapların giderilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu durum vücuda yerleşen ve hastalıklara neden olan iltihapların önüne geçilmesi anlamına gelir.

Domatesin içerisinde yüksek miktarda A vitamini bulunur. Bu vitamin saçların daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Saç dökülmesinin önüne geçer.

İçerdiği lifler sayesinde kötü kolesterolü düşürür. Kolesterolün parçalanıp atılmasını sağlar. B3 vitamini içeriği ise kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur.

Domates suyu yukarıda da belirttiğimiz gibi karaciğerin toksin atmasına yardımcı olduğu için cilde fayda sağlar. Özellikle sivilce ve akne oluşumunun önüne geçer.

Domates, fito-besinler beta karoten, lutein ve zeaksantin ile yüklendiğinden, gözlerinizin sağlıklı kalmasına ve dejenerasyondan korunmasına yardımcı olacaktır.

Vücudu susuzluktan korur ve lifli yapısı sayesinde açlığı önlerken, kilo vermenize yardımcı olur. Diyet yapanların domates suyunu ilk sıraya eklemesi oldukça idealdir.