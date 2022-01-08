Bir bardak salep içen bir adım öne geçer... O hastalıkları yok ediyor!

Bir bardak salep içen bir adım öne geçer... O hastalıkları yok ediyor!

Kış aylarının vazgeçilmezi olan salep, birçok hastalığa şifa oluyor. Günde bir bardak salep içmek hem soğuk geçen kış aylarında içinizi ısıtacak hem de vücudunuz için ilaç görevi görecek.

Kış aylarında sıcak içecekler tüketmek ve sağlığımıza özen göstermek için ekstra çaba sarf etmemiz gerekiyor.

Özellikle koronavirüsün etkisini iyice artırdığı şu günlerde, bağışıklığımızı güçlü tutmamız çok önemli.

Sadece koronavirüs değil hızla artan ve hızla bulaşan Omicron varyantından korunmak için başta aşı sonra ise sağlıklı beslenmek önem arz ediyor.

Kış aylarında evden çıkmak istemeyen ya da evden çalışanlar ise mutlaka bir bardak salep içmeli.

Salep hem yukarıda belirttiğimiz virüslere karşı hem de kış aylarının boğucu havasına karşı koruyucu bir güç olacaktır.

Salep içerek kitap okumak ya da battaniyenin altına girerek film izlemek oldukça ideal ancak faydalarını yok saymamak gerekiyor.

Öksürükten - regl düzensizliğine varana kadar birçok soruna iyi gelen salep, kış aylarında vazgeçilmez bir parçanız olmaya devam edecek.

SALEP KAÇ KALORİ?

1 fincan (200) ml salep 188 kaloridir.

1 kahve fincanı (150) ml salep 140 kaloridir.

50 ml salep 235 kaloridir.

SALEP TÜKETMENİN SAĞLIĞA OLAN FAYDALARI

Kabızlık ve şişkinliği giderir. Aynı zamanda hemoroit şikayetlerinin azaltılmasında ve basur hastalığı tedavisinde büyük yarar sağlar.

Yağ yakma hızını artıran salep, vücudun ısısını yükseltir yani vücudun ısınmasını sağlar.

İştah açar ve zihni güçlendirir çünkü karbonhidrat yapısıyla enerji veren bir içecektir.

Salep regl düzensizliklerine, regl ağrısına iyi gelir ve cinsel gücü artırmaya yardımcı olur.

Günlük alınması gereken şeker ihtiyacını karşılarken, sindirimi ise kolaylaştırır.

Bronşit, öksürük gibi hastalıklara ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiği tespit edilmiştir.

Kan akışını düzenler. Bu sayede hem kalp atışını hem de beyin fonksiyonlarını iyileştirir.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan salep, göğsü yumuşatır ve boğaz ağrısına iyi gelir.

Bağırsaktaki kurtların düşürülmesine yardımcı olur ve kabızlığı önleyerek, sorunu ortadan kaldırır.

Zihni güçlendiren salep, konsantrasyonu artırır. Bu nedenle çocuklar için ideal bir içecektir.

Yoğun geçen iş temposundan ya da günden sonra tüketilen salep, baş ağrısına ve yorgunluğa iyi geliyor.

Salep içerdiği kalsiyum ve protein sayesinde de vücudun daha fazla yağ yakmasına olanak sağlar.