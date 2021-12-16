Bir bardak suyun içerisine saç telinizi koyup bekletirseniz...

Saçların güzel ve bakımlı gözükmesi herkes için oldukça önemlidir ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Saçınızın sağlıklı olup olmadığını evde test ederek, geç kalmadan önlem alabilirsiniz.

Saçların sağlıklı ve bakımlı gözükmesi oldukça önemlidir çünkü saçlarımızı bizi yansıtır. Ancak bu her zaman mümkün olmayabiliyor.

Kış şartları, yetersiz bakım, sigara içilen ortamlarda bulunmak ya da stres saçlarımız için olumsuz durumlara davetiye çıkarıyor.

Bu nedenle her zaman saçlarımıza özen göstermeli ve evde deneyeceğimiz bakımlarla desteklemeliyiz.

Bu bakımları yapmadan önce evde ufak bir test yapıp, saçlarınızın ne durumda olduğunu anlayabilirsiniz.

Saçları hakkında bilgi sahibi olmak ve ona göre bir bakım yapmak isteyenler ise bu testi nasıl yapacağını araştırıyor.

Peki, Evde saç testi nasıl yapılır? Saçların sağlıklı ya da sağlıksız olduğunu anlamak mümkün mü? İşte yanıtı...

EVDE SAÇ TESTİ

Evde saç testi yaparak, saçlarınızın sağlıklı ya da sağlıksız olduğunu öğrenebilirsiniz. Oldukça kolay olan bu test için, sadece bir bardak suya ihtiyacınız var.

Temiz, herhangi bir ürün uygulanmamış ve kuru olan saçınızdan bir tel koparın ve bir bardak suyuna içine koyun. Ardından her hareketi izlemeye başlayın.

Saç teli batmadan önce bir süre su yüzeyinde kalıyorsa az gözenekli, hemen batıyorsa çok gözenekli, suda asılı kalıyorsa iste orta gözenekli diyebiliriz.

Gözenekli veya hasarlı saçlar dibe çöker. Kısmen nemini kaybetmiş ve gözenekli hale gelen pek sağlıklı olmayan saçlar ortada yüzer ve sonra yavaşça batar. Sağlıklı saçlar ise suyun yüzeyinde kalır.