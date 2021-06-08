Bir de böyle deneyin: Çikolatalı Un Helvası tarifi

Bir de böyle deneyin: Çikolatalı Un Helvası tarifi

Un helvası, Türk mutfağında sofraları süsleyen geleneksel bir tatlıdır. Peki çikolatalı un helvasına ne dersiniz? Yeni nesil bir lezzet olan çikolatalı un helvası, lezzetiyle tam not alıyor.

Mis gibi kokusu ve kıvamıyla gönlünüzü fethedecek yeni nesil bir tatlı tarifi: Çikolatalı un helvası...

Geleneksel lezzetin üstüne çikolata eklenince, ortaya hem göze hem damağa hitap eden bir tatlı çıkıyor. Çİkolatalı un helvası, son zamanlarda oldukça denenen pratik tarifler arasında yer alıyor.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve misafirlerinize ikram edebileceğiniz çikolatalaı un helvası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte çikolatalı un helvası tarifi...

ÇİKOLATALI UN HELVASI MALZEMELERİ

125 gr tereyağı

2 su bardağı un

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı toz şeker

100 gr sütlü çikolata

1 su bardağı Antep fıstığı

ÇİKOLATALI UN HELVASI TARİFİ

Tereyağı teflon tavada eritelim. Unu ekleyip, kısık ateşte tahta kaşıkla unu kavuralım.

Başka bir kabın içine süt, su ve toz şeker koyup, karıştıralım ve ocağa alalım. Isınınca, çikolatayı ilave edelim. Çikolata eriyince ve kaynar kıvama gelince ocaktan alalım.

Un kavrulup, rengi ve kokusu gelince, üzerine hemen çikolatayı dökelim.

Ocaktan biraz çekip, iyice karıştıralım. Ardından tekrar ocağa alalım ve kendine gelene kadar kavurmaya devam edelim.

Ateşten almadan önce, fıstık parçalarını da ilave edelim ve ocağı söndürelim. 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra, kaşık yardımıyla şekil verelim ve servis edelim.

Afiyet olsun...