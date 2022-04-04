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    Bir Doqu'nuşla yenilenir her şey

    Doqu Home «Bir Doqu’nuşla Yenilenir Her Şey» adını verdiği konsepti ve 2022 yılına damga vuracak yeni koleksiyonlarıyla uluslararası bayiler buluşmasını gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 11:26
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    Bir Doqu'nuşla yenilenir her şey

    Doqu Home Genel Müdürü Erdem Gündüz yurtiçi ve yurtdışından 700'ü aşkın Doqu Home bayisinin katıldığı organizasyonda; renk, doku, stil ve trend ürünleriyle büyük beğeni toplayan markanın çok verimli bir yılı geride bıraktığını ve 2022 yılında ev tekstili sektörünü domine eden bir marka olmayı hedeflediklerini açıkladı. Doqu Home bayileriyle gerçekleştirdiği buluşmanın anısına 10 bin adet fidan dikimi gerçekleştirerek Fethiye Üzümlü’de bir hatıra ormanı oluşturulacak.

    Bir Doqu nuşla yenilenir her şey #1

    Bir Doqu nuşla yenilenir her şey #2

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