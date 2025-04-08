Bir efsaneye vefa: Süleyman Çakır 21. ölüm yıl dönümünde anıldı

İHA

Türk televizyon tarihine damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği ve 43. bölümde yaralanıp 45. bölümde diziye veda eden Süleyman Çakır karakteri, aradan geçen yıllara rağmen unutulmadı. Çakır’ın senaryo gereği hayatını kaybettiği 8 Nisan 2004 tarihinde kılınan gıyabi cenaze namazı, izleyicilerin karaktere olan bağlılığını gözler önüne sermişti. O günden bu yana her yıl ölüm yıl dönümünde lokma dağıtılarak bu unutulmaz karakter anılıyor.

Bu yıl, Süleyman Çakır'ın vefatının 21. yıl dönümünde Ankara’da anlamlı bir etkinlik gerçekleşti. Hacı Bayram Veli Camii’nin avlusunda, öğle namazının ardından Mücahit Çelebi tarafından lokma dağıtıldı.

"DELİKANLILIĞI ÖĞRETEN BİR KARAKTERDİ"

Mücahit Çelebi, lokma ikramının ardından yaptığı açıklamada günümüz dizilerinin gençlere kötü örnek olduğunu belirterek Kurtlar Vadisi’ni ve Süleyman Çakır karakterini övdü:

Bugünün dizileri ne yazık ki gerçeklikten uzak, yozlaşmış yapımlar. Ancak Kurtlar Vadisi, dürüstlüğü, delikanlılığı ve sadakati ekranlara taşıyan bir yapıttı. Süleyman Çakır gibi bir karakter; bir nesle doğruluğu, dik durmayı, sözünün eri olmayı öğretti. Bugün burada onun anısını yaşatmak için lokma dağıttık. Umarım yeni nesiller de bu tür yapımlarla büyür. Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı bu karakter, yıllar geçse de halkın gönlünde yerini koruyor. 2004 yılında ölüm sahnesinin ardından Türkiye’nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazları kılındı. Halk gerçekten inanmıştı, sahiplenmişti. Bugünkü dizilere örnek olması dileğiyle…

"ALLAH RAHMET EYLESİN, UNUTULMADI"

Lokma tezgahında görevli tezgahtar ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

Çok etkilendik. O dizi başka bir dünyaydı bizim için. Akşamları ekran başında başka bir hayat yaşardık. Hâlâ özlüyoruz. Çakır iyi bir insandı, elbette senaryoda ama biz kalbimizde yaşatmaya devam ediyoruz. Onun hayrına lokma dağıttık. Allah kabul etsin.

Lokmayı alıp dua eden vatandaşlardan biri ise şöyle konuştu: