Bir Fransız klasiği! Creme Brulee tarifi...

MasterChef Türkiye'de üçlü düellolar başladı. Ekrana gelen yeni bölümde yarışmacılar, Creme Brulee yaptı. Bunun akabinde, "Creme Brulee nasıl yapılır?" sorusu araştırılmaya başlandı.

MasterChef programının yeni sezonu tüm heyecanıyla başlarken, programda yapılan yemekler dikkati çekiyor.

Elemelerin sona ermesinin ardından üçlü düellolar ekrana gelmeye başladı. Düellolar nefes keserken, seyirciler ise yarışmacıların yaptığı yemeklerin tariflerini araştırıyor.

Son bölümde ise yarışmacılardan bir Fransız tatlısı olan Creme Brulee istendi.

Peki, Creme Brulee nasıl yapılır? İşte tarifi..

CREME BRULEE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

400 ml. krema

100 ml. süt

5 adet yumurta sarısı

60 gram toz şeker

ml. vanilya özütü

40 gram toz şeker(üzeri için)

CREME BRULEE NASIL YAPILIR?

Süt ve kremayı karıştırıp kaynaması için ocağa koyun. Bu esnada yumurta sarıları, vanilya özütü ve şekeri içindeki şeker iyice eriyinceye kadar çırpın. Kaynayan karışımı yumurta ve şekere azar azar ekleyerek karıştırın. Karışımı içinde hiçbir kalıntı kalmaması için, iki kez süzün.

Süzdüğünüz karışımı en az on dakika dinlendirin. Son kalan köpükleri kaşıkla alıp, karışımı çok derin olmayan fırın kaplarına paylaştırın. Fırın kaplarını içine temiz bir bez serin ve serdiğiniz bezi derin bir tepsiye yerleştirin.

Tepsiye kapların yarısına gelecek kadar sıcak su koyup, 125 derecelik fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkan tatlılar önce oda sıcaklığında soğutulup, sonrasında en az üç saat buzdolabında dinlendirilmeli.

Soğuyan ve dinlenen tatlıların üzerine ince bir katman halinde şeker serpin ve pürmüz yardımı ile yakın. Karamel katmanı tekrar sertleşene kadar beş dakika bekleyin. Pürmüzünüz yoksa şekeri tavada eritip ince bir katman halinde tatlınızın üzerine dökebilirsiniz.