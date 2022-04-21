Bir gecede Avrupa'ya götürüyor: İstanbul-Sofya Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor? İşte bilet fiyatları

Bir gecede Avrupa'ya götürüyor: İstanbul-Sofya Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor? İşte bilet fiyatları

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen İstanbul-Sofya Ekspresi seferleri, yeniden başlayacak. Peki İstanbul-Sofya Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor? İşte kalkış saati ve bilet fiyatları...

İstanbul Sofya Ekspresi, 20 Şubat 2017 tarihinden itibaren İstanbul (Halkalı)-Sofya arasında her gün karşılıklı olarak sefer düzenliyordu.

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında İstanbul Sofya Ekspresi tren seferleri, 11 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durduruldu.

Gezginler, İstanbul Sofya Ekspresi seferlerinin ne zaman başlayacağını merak ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Bakanlık, pandeminin hafif seyri göz önünü alınarak demiryolu ile yolcu taşımacılığında Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı İstanbul Sofya Ekspresi'nin yeniden başlayacağını duyurdu.

Peki, İstanbul-Sofya Ekpsresi seferleri ne zaman başlıyor? İstanbul-Sofya Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? İşte 2022 İstanbul-Sofya tren seferleri kalkış saati ve ücreti ile ilgili bilgiler...

İstanbul-Sofya Ekspresi yeniden raylarda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen İstanbul-Sofya Ekspresi seferlerinin 25 Nisan 2022 tarihinde yeniden başlayacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık (TCDD) ve Bulgaristan Demiryolları ile yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul Sofya Ekspresi'nin 25 Nisan'dan itibaren İstanbul'dan (Halkalı), 26 Nisan'dan itibaren de Sofya'dan ilk seferlerine başlaması yönünde karar alındığı belirtildi.

İstanbul-Sofya Ekspresi seferleri kalkış saatleri

İstanbul Sofya Ekspresi İstanbul'dan 21.40'ta kalkacak, Sofya'ya 09.35'te varacak. Sofya'dan 18.30'da hareket edecek, İstanbul'a 05.34'te ulaşacak.

İstanbul (Halkalı)-Provdiv (Filibe)-Sofya güzergahını izleyen İstanbul Sofya Ekspresi; İstanbul’dan Sofya'ya 11 saat 55 dakikada, Sofya'dan İstanbul'a ise 11 saat 4 dakikada varacak.

İstanbul-Sofya Ekspresi tren biletleri nereden alınacak?

İstanbul-Sofya Ekspresi için tren biletleri, İstanbul'da Sirkeci ve Halkalı ile Ankara, Eskişehir'deki gişelerden satın alınabilecek.

İstanbul-Sofya tren seferi biletleri, henüz internet üzerinden alınamıyor.

Halkalı- Sofya parkurunda kuşetli vagonunda seyahat edecek olanlar için bilet ücretleri;

4 kişilik kuşetli vagon seyahati yapacak olan yolcu ve gece başına kuşet süpleman ücreti 10,00 Euro

6 kişilik kuşetli vagon seyahati yapacak yolcu ve gece başına kuşet süpleman ücreti 9,40 Euro

İstanbul-Sofya Ekspresi tren güzergahı