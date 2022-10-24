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    Bir ilişkide ayrılık belirtileri nelerdir? İşte 8 temel ayrılık sinyali!

    Ayrılıklar çoğu kişi için zor olsa da, bazı belirtiler ilişkinin sonunun geldiği konusunda sinyaller verir. Peki bir ilişkide ayrılık belirtileri nelerdir? İşte 8 temel ayrılık sinyali...
    • 24.10.2022 - 11:24
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    Bir ilişkide ayrılık belirtileri nelerdir? İşte 8 temel ayrılık sinyali!

    Masallar gibi başlayan, tarifi imkansız mutluluklarla devam eden ve anlatılmaz yaşanır derecesinde anılarla süslenen ilişkilerin bile sonu gelebiliyor.

    Terapist ve İlişki Uzmanı Marisa Peer'e göre; davranışlardaki değişiklikler, ilişkilerde bitişin bir yansıması ve belirtisi olabiliyor.

    Bu sebeple eşinizin, erkek veya kız arkadaşınızın sizden ayrılmak isteyip istemediğini anlamanız için birkaç detaya bakmanız önemlidir.

    Eşinizin veya sevgilinizin davranışların değiştirmesi, uzmanın açıkladığı gibi "kontrol ediyor" olarak algılanabilir. Marisa, "Eşlerden birinin şüpheleri varsa, ilişkiyi 'kontrol etmeye' başladıklarında davranışları aniden değişebilir" diyor.

    Hayatınızdaki kişinin yakın zamanda ilişkiyi bitirmeyi düşündüğü işaretlerden bazılarını sıraladı. İşte 8 temek ayrılık sinyali…

    Ayrılık belirtileri nelerdir?

    Daha az konuşmak veya paylaşımda bulunmak

    Planları iptal etmek veya yapmaktan kaçınmak

    Sizinle veya sizinle konuşurken dikkati dağılmış görünmek

    Dış görünüşte özensizlik

    Yakınlığın azalması

    En küçük şeyler üzerinde gereksiz yere tartışma başlatmak

    Bir şeyler gizlemek

    Kendine verdiğin değer azalmaya başlar

    Bu belirtiler ilişkide bir şeyin yolunda gitmediğinin de göstergesi olabilir. Marisa, "Elbette bunlar iş stresi veya geçmiş travmanın yeniden ortaya çıkması gibi başka şeylerin belirtileri olabilir, bu nedenle bu sizi endişelendiriyorsa eşinizle neler olup bittiğini tartışmak önemlidir" diyerek her ilişkideki dinamiklerin farklılık gösterdiğini belirtiyor.

    Bir ilişkide ayrılık belirtileri nelerdir? İşte 8 temel ayrılık sinyali! #1


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