Ayrılıklar çoğu kişi için zor olsa da, bazı belirtiler ilişkinin sonunun geldiği konusunda sinyaller verir. Peki bir ilişkide ayrılık belirtileri nelerdir? İşte 8 temel ayrılık sinyali...

Masallar gibi başlayan, tarifi imkansız mutluluklarla devam eden ve anlatılmaz yaşanır derecesinde anılarla süslenen ilişkilerin bile sonu gelebiliyor.

Terapist ve İlişki Uzmanı Marisa Peer'e göre; davranışlardaki değişiklikler, ilişkilerde bitişin bir yansıması ve belirtisi olabiliyor.

Bu sebeple eşinizin, erkek veya kız arkadaşınızın sizden ayrılmak isteyip istemediğini anlamanız için birkaç detaya bakmanız önemlidir.

Eşinizin veya sevgilinizin davranışların değiştirmesi, uzmanın açıkladığı gibi "kontrol ediyor" olarak algılanabilir. Marisa, "Eşlerden birinin şüpheleri varsa, ilişkiyi 'kontrol etmeye' başladıklarında davranışları aniden değişebilir" diyor.

Hayatınızdaki kişinin yakın zamanda ilişkiyi bitirmeyi düşündüğü işaretlerden bazılarını sıraladı. İşte 8 temek ayrılık sinyali…

Ayrılık belirtileri nelerdir?

Daha az konuşmak veya paylaşımda bulunmak

Planları iptal etmek veya yapmaktan kaçınmak

Sizinle veya sizinle konuşurken dikkati dağılmış görünmek

Dış görünüşte özensizlik

Yakınlığın azalması

En küçük şeyler üzerinde gereksiz yere tartışma başlatmak

Bir şeyler gizlemek

Kendine verdiğin değer azalmaya başlar

Bu belirtiler ilişkide bir şeyin yolunda gitmediğinin de göstergesi olabilir. Marisa, "Elbette bunlar iş stresi veya geçmiş travmanın yeniden ortaya çıkması gibi başka şeylerin belirtileri olabilir, bu nedenle bu sizi endişelendiriyorsa eşinizle neler olup bittiğini tartışmak önemlidir" diyerek her ilişkideki dinamiklerin farklılık gösterdiğini belirtiyor.