Bir ısırığı öldürüyor… O şehirde görüldü: Kapı pencere ne varsa kapatın Çanakkale ve çevresinde yaşayanlar dikkat! Havaların ısınmasıyla birlikte, topraktan çıkan tehlike yeniden ortaya çıktı. Tedbirli olun tek bir ısırıkla öldürebiliyor.

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Sıcak havaların gelmesiyle toprak altındaki tehlikeler gün yüzüne çıkıyor!

Çanakkale’de sıcak hava, beklenmedik bir misafiri beraberinde getirdi.

İHA’da yer alan habere göre, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren’in traktöründe taşıdığı borular arasından çıkan engerek yılanı, bölgede kısa süreli bir panik yarattı.

Olay, Bayramiç ilçesi sanayi sitesinde gerçekleşti. Göğüsgeren’in tarlasından getirdiği borular traktöründen indirilirken, bir borunun içinden yılanın sızdığı fark edildi.

Hızla müdahale eden sanayi esnafı, yılanı kontrollü bir şekilde yakaladı ve zarar vermeden doğaya geri saldı.

Zehirli yılanın ortaya çıkmasıyla kısa bir süreliğine endişe yaşandı.

Esnaf müdahale etti

Olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Göğüsgeren, sosyal medya hesabından paylaşarak yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Ancak yılanı yakalayan sanayi esnafı, panik olmadan duruma müdahale etti ve yılanı zarar vermeden doğal ortamına geri saldı.

Yılanı yakalayan 38 yaşındaki oto tamircisi Feridun Güneş, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Yılan traktör ile getirilen boruların içerisinden çıktı. Büyük ihtimalle tarladan borunun içerisinde gelmiş. Biz de yılanı boruların içerisinde gördük, yakaladık. Zarar vermeden tekrar doğal ortamına bıraktık. Yılandan korkmadım. Köylü olduğumuz için alışığız, devamlı yılanları görüyoruz. Yılanı yakalarken hiç çekinmedim.”