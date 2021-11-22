Bir İstanbul masalı: Islak hamburger tarifi

İstanbul'un yerli lezzeti Islak hamburger, Masterchef izleyicilerinin canını çektirdi. Mutfağa girmek için kolları sıvayanlar, ıslak hamburger evde kolay nasıl yapılır merak ediyor.

Sokak lezzetlerinin baştacı ıslak hamburger, köftesi, baharatları ve sosuyla adeta bir damak şöleni yaratıyor.

Hem pratik hem de lezzetli bu tarifi denemek isteyenler ıslak hamburger yapılışını araştırıyor.

Masterchef yarışmacıları da haftanın ilk gününde ıslak hamburger tarifi için kolları sıvadı. Şeflerin püf noktalarıyla en iyi ıslak hamburgeri yapmak için mücadele başladı.

Evde kolay ıslak hamburger tarifi denemek isteyenler ise gereken malzemeleri ve nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte püf noktalarıyla evde ıslak hamburger tarifi ve malzemeleri...

ISLAK HAMBURGER MALZEMELERİ

Hamburger İçin:

400 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet orta boy kuru soğan (robotta çekilmiş)

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

6 adet hamburger ekmeği

Sosu için:

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 diş sarımsak

1,5 su bardağı domates püresi

3 yemek kaşığı ketçap

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber (silme)

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker (arzuya göre)

EVDE PRATİK ISLAK HAMBURGER TARİFİ

Hamburger köftesi için karıştırma kabında 400 gr orta yağlı dana kıyma, 1 adet robottan geçirilmiş soğan, 1 adet yumurta ,2 yemek kaşığı galeta unu, 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberle birlikte iyice yoğurun. Üzerini kapatıp köfte harcını yarım saat buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen köfte harcından eşit parçalar alıp hamburger ekmeğinizin büyüküğünde köfteler hazırlayın.

3 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte 3 diş sarımsağı 2 dakika kadar kavurun.

1,5 su bardağı domates püresi, 3 yemek kaşığı ketçap, 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve 1 su bardağı suyu da tencereye ilave edip sosu güzelce kaynatın. Sosunuz yeterince şekerli değilse 1 tatlı kaşığı kadar şeker de ilave edebilirsiniz.

Sos pişerken köfteleri de ısıtılmış tavada arkalı önlü pişirin.

Sos piştikten sonra ekmeklerin iç kısımlarını sosa batırın ve buhar aparatı koyduğunuz tencereye yerleştirip köfteyle birleştirin.

Kalan sosu fırça yardımıyla hamburger ekmeğine yedirin. Üzerlerini fırın kağıdıyla kapatıp yumuşayana kadar; yaklaşık 6 dakika pişirin. Afiyet olsun!

PÜF NOKTALARI

Islak hamburger ekmeğinin yumuşak ve taze olmasına dikkat edin. Bayat ekmek tercih etmeyin.

Hamburger köftesini çok fazla yoğurmamaya özen gösterin. Hazırladığınız köfte harcını, buzdolabının normal kısmında 15 dakika bekletin.

Köfte harcını hazırlarken baharatları ölçülü bir şekilde kullanın.

Hazırladığınız köfteleri çok kızartıp kurutmayın, hafif sulu kalacak şekilde ızgarada pişirin.