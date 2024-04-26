Bir kedinin bir başka kediyi kovalamasının en yakın çekimi Çin'de bir kedinin bir başka kediyi kovalamasının en yakın çekimi görüntülendi.

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Birçoğumuz, sosyal medyada kedilerle ilgili birbirinden ilginç video izlemişizdir. Ancak bu video biraz farklı.

Çin'de bir kedinin boynuna takılan kamera ile bir başka kediyi kovaladığı anlar görüntülendi.

Kahramanımız, gözüne kestirdiği rakibini birkaç dakika aralıksız kovalarken, yakaladığı kediyle kavgası da kameraya yansıdı.

Kedi Kavgası: Tüyler uçuşsun, tırnaklar çakışsın!

Kediler, doğaları gereği meraklı ve bağımsız canlılardır. Bu da, bölgelerini koruma veya diğer kedilerle rekabet etme konusunda anlaşmazlıklara yol açabilir. Bu anlaşmazlıklar bazen tüyler uçuşsun, tırnaklar çakışsın dedirtecek kadar hararetli kavgaya dönüşebilir.

Kedi kavgalarının nedenleri

Bölge: Kediler, bölgelerini diğer kedilerden korumak için oldukça titizdirler. Bir kedi, kendi bölgesini ihlal ettiğini düşündüğü başka bir kedi ile karşılaştığında kavga kaçınılmaz hale gelebilir.

Çiftleşme: Kızgınlık dönemindeki dişi kediler, erkek kedilerin ilgisini çekmek için birbirleriyle rekabet edebilirler. Bu rekabet, tıslama ve tükürme gibi hafif tehditlerden, fiziksel kavgaya kadar uzanan bir yelpazede olabilir.

Oyun: Yavru kediler ve genç kediler, enerjilerini atmak ve avlanma becerilerini geliştirmek için birbirleriyle "kavga" edebilirler. Bu tür kavgalar genellikle zararsızdır ve yavru kedilerin sosyalleşmesine yardımcı olur.

Hastalık veya stres: Hasta veya stresli bir kedi, kendini savunmasız hissedebilir ve bu da diğer kedilere karşı saldırganlaşmasına neden olabilir.

Kedi kavgası nasıl başlar

Bir kedi kavgası genellikle tıslama, tükürme ve tüylerin diken diken olması gibi görsel ipuçlarıyla başlar. Kediler birbirlerine doğru hamle yapmaya başlar ve tırnaklarını kullanarak birbirlerini çizmeye ve ısırmaya çalışabilirler. Kavgada tüyler uçuşabilir, yüksek sesler duyulabilir ve kediler panikle koşuşturabilir.

Kedi kavgası ne kadar sürer

Kedi kavgası genellikle birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürer. Bir kedi pes ettiğinde veya bir insan müdahale ettiğinde kavga sona erer.

Kedi kavgası sırasında ne yapmalısınız

Kedi kavgası sırasında sakin kalmak ve panik yapmamak önemlidir. Kavga kendiliğinden sona ererse müdahale etmemeye çalışın. Kediler birbirlerine ciddi zarar vermeye başlarsa, onları ayırmak için bir battaniye veya su tabancası kullanabilirsiniz. Herhangi bir yaralanma veya hastalık belirtisi görürseniz kedilerinizi veterinere götürmeniz önemlidir.

Kedi kavgalarını önlemenin yolları

Kedilerinize bol bol alan ve saklanma yeri sağlayın.

Kedilerinizin tırnaklarını düzenli olarak kesin.

Kedilerinizin kısırlaştırılmasını veya kastrasyonunu yaptırmayı düşünün.

Kedilerinizin stresten uzak durmasını sağlayın.

Birden fazla kediniz varsa, onları kademeli olarak birbirlerine tanıştırın.