Bir Osmanlı Lezzeti: Kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı tatlısı malzemeleri ve tarifi..

Bir Osmanlı Lezzeti: Kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı tatlısı malzemeleri ve tarifi..

Osmanlı mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Kalburabastı tatlısı, Gelinim Mutfakta yarışmasında günün menüsü olarak yerini aldı. Peki en lezzetli kalburabastı nasıl yapılır? İşte tarifi..

Kanal D ekranlarında Seda Sayan'ın sunumuyla izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin mücadelesinde Türk ve dünya mutfağından tatlar ekranlara getirilmeye devam ediyor.

Bugünün menüsünd eyer alan Kalburasbatı tatlısı seyircilerin merak konusu oldu.

Osmanlı mutfağının enfes lezzetlerinden biri olan kalburabastı tatlısı, adını hamurunun bir kalbura ya da kevgire bastırılması sebebiyle almıştır. Tatlının yüzeyindeki desenler bu kalbura bastırılması sonucu oluşur.

Geleneksel Türk tatlıları içinde en çok tercih edilen tatlılardan biri olan Kalburabastı tatlısını evinizde olan malzemelerle kolayca hazırlayabilirsiniz.

Peki kalburabastı nasıl yapılır? İşte kıyır kıyır kalburasbatı tarifi ve malzemeleri..

KALBURABASTI TATLISI MALZEMELERİ

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yoğurt

1 su bardağı süt

3,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı irmik

1,5 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 su bardağı ceviz içi

2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

Kalburabastı şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

KALBURABASTI NASIL YAPILIR? KALBURABASTI TATLISI TARİFİ

Öncelikle şerbeti için tencereye suyu ve şekeri koyup kaynatın.

Ardından limon suyunu ekleyip 20 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakın.

O sırada bir kaba tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu ve yumurtayı koyup iyice karıştırın.

Üzerine irmiği ve kabartma tozunu ekleyip karıştırmaya devam edin.

Daha sonra azar azar unu ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizle yuvarlayın.

Hamuru rendenin ince tarafına koyup üzerine bastırarak açın.

Hamurun ortasına ceviz koyup daha sonra iki yandan kapatın ve tepsiye aralıklı olarak dizin.

Önceden ısıttığınız 190° fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirerek dökün ve yarım saat şerbetini çektikten sonra süsleyebilirsiniz.

Afiyet Olsun.