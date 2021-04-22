Bir Osmanlı Mantısı: Piruhi tarifi

Piruhi, Pir-i Ruhi(Ruhun piri) anlamıyla Osmanlı mutfağında kendini bulmuş, lezzetiyle milyonlarca insanı gülümseterek günümüze taşınmıştır. Peki piruhi nasıl yapılır? İşte tarifi..

Bugün ne pişirsem diye düşünenlere damakları şenlendirecek bir öneri olarak tereyağlı, cevizli ve tulum peynirli Osmanlı mantısı tarifi: Piruhi..

Mantının bir çeşidi olan piruhi, hamurunun çok ince olmasının temel oluşturduğu bu yemek için belli başlı malzemelerin bulunması önem arz ediyor.

İç harcında ana malzeme olarak beyaz peynir ve maydanoz kullanılır.

Bazı yörelerde soğanla kavrulup baharatlandırılmış kıyma, ıspanak yahut patates gibi malzemelerin iç harç olarak kullanıldığına rastlarız.

Peki Piruhi mantısı nasıl yapılır? İşte Piruhi malzemeleri ve tarifi..

PİRUHİ MANTISI MALZEMELERİ

Hamuru İçin:

2 su bardağı un

1/2 kahve fincanı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet yumurta

İç Harcı İçin:

120 gram tulum peyniri (arzuya göre lor peyniri)

1 adet soğan (doğranmış)

1/2 demet maydanoz (doğranmış)

Üzeri İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

PİRUHİ NASIL YAPILIR? GELİNİM MUTFAKTA PİRUHİ TARİFİ

İç harcını hazırlamak için, bir kasede soğanları ovun. Üzerine tulum peyniri ve maydanozu ekleyip karıştırın.

Geniş bir kaba unu alın ortasına çukur açıp, su, sıvı yağ ve yumurtayı ekleyip ele yapışmayan, sert bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru toparlayın.

Üzerine nemli bir bez örtüp, 15 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.

Hamuru iki beze olacak şekilde ikiye bölün. Bir bezeyi tezgahta incecik olacak şekilde merdane yardımıyla açın.

Açtığınız hamurdan mantı boyutundan biraz daha büyük kareler çıkaracak şekilde bıçak yardımıyla kesin.

Üzerlerine hazırladığınız iç harçtan ekleyin.

Üçgen şeklinde kapatın ve çatal yardımıyla kenarları kapatın.

Tencerenin yarısından biraz fazla su ekleyin ve kaynatın. Kaynayan suyun içerisine hazırladığınız üçgen hamurları atın ve yaklaşık 10 dakika kadar pişirin.

Pişen hamurları tabağa aktarın.

Bir tavada tereyağı, sıvı yağ ve cevizi ekleyip kavurun.

Kavrulan cevizleri hamurların üzerine gezdirin. Afiyet olsun!