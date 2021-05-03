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- Bir Osmanlı yadigarı: Zerde tatlısı tarifi
Bir Osmanlı yadigarı: Zerde tatlısı tarifi
Eski dönemlerde davet yemeği olarak bilinen zerde, Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar uzanan lezzetler arasında yer alıyor. Peki, zerde tatlısı nasıl yapılır? İşte, zerde tatlısı tarifi...
- Haber Merkezi
- 03.05.2021 - 13:38
- Güncelleme : 13.05.2021 - 13:35
Türk mutfağının geleneksel tatlıları arasında yer alan zerde, ülkemizde en çok Gaziantep, Tekirdağ, Balıkesir ve Edirne'de tüketiliyor.
Ana malzemeleri pirinç ve sıcak su olan bu tatlı; zerdeçal, kuş üzümü ve fıstıkla zenginleştiriliyor. Genellikle sütlaç kıvamında olan zerde tatlısı; davet, sünnet gibi özel günlerde misafirlere ikram edebileceğiniz tatlılar arasında yer alıyor.
Geleneksel lezzetleri seviyorsanız, Ramazan sofralarınızda bu tatlıya yer verebilirsiniz.
Peki, Osmanlı usulü zerde tatlısı nasıl yapılır? İşte, adım adım zerde tarifi...
ZERDE TATLISI İÇİN MALZEMELER
- Yarım su bardağı pirinç
- 5 su bardağı sıcak su
- 2 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 1 tatlı kaşığı gül suyu
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1 tutam safran
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü
- 1 yemek kaşığı çam fıstığı
Süslemek için:
- Kuş üzümü
- Antep fıstığı
- Nar
ZERDE TATLISI NASIL YAPILIR? ZERDE TATLISI TARİFİ
- Pirinci haşlayın ve suyunu süzün.
- Su, zerdeçal ve safranı tencereye alıp 30 dakika bekletin.
- Daha sonra orta ateşte kaynamaya bırakın.
- Şeker ve pirinci ekleyin.
- Nişastayı 5-6 yemek kaşığı soğuk su ile karıştırıp zerdeye ekleyin.
- Kuş üzümü, vanilya, gül suyu ve dolmalık fıstığı ilave edin ve kaynadıktan sonra kaselere paylaştırın.
- Soğuduktan sonra üzerini kuş üzümü, fıstık ve nar ile süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.