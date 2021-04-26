Bir Ramazan klasiği: Meyan şerbeti

Sümerlere ve Hititlere ait tabletlerde de adı geçen meyan kökü, Ramazan aylarının vazgeçilmezi şerbetiyle iftarda susuzluğunuzu giderecek.

Milattan önce 15. yüzyılda Hititler devrinde kullanılan bitkisel ilaçlar içerisinde meyan kökü de geçmekte olup, doğu ve batı ülkelerine sattıkları en mühim ilaçlar arasında olduğu bilinmektedir. Meyan kökü, askeri amaçlarla ilk kez Büyük İskender'in yaptığı seferlerde, askerin susuzluğunu gidermek için kullanılmıştır. Günümüzde de meyan kökü, saymakla bitmeyen faydalarıyla yüzyıllardır şifa kaynağı olma özelliğini taşımaya devam ediyor. Özellikle Osmanlı dönemiyle birlikte başlayan şerbet kültürü ise, Ramazan aylarının olmazsa olmaz gelenekleri arasında yer alıyor. Öyle şerbet dememiz sizi yanıltmasın; içerisinde hiç şeker yok.

Ülkemizde Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa ve Kilis'te özellikle yaz aylarında ve Ramazan aylarında tercih edilen bu lezzete sofralarınızda şans vermeye ne dersiniz? Üstelik hazırlaması oldukça kolay bu tarif, sadece 3 malzemeden oluşuyor

MEYAN ŞERBETİ TARİFİ

Malzemeler

- 1 avuç meyan kökü

- 3 su bardağı buz

- 1 adet çubuk tarçın

Yapılışı

Meyan köklerini yıkayıp temizleyin. Ardından ince telli bir süzgece koyup altına derin bir kap yerleştirin. Üzerine buz parçalarını koyun ve geceden beklemeye bırakın. Buzlar eridikçe meyan kökü özü süzülmeye başlayacaktır. Süzülen meyan kökü şerbeti özüne çubuk tarçını ekleyip dolapta servis etmeye kadar bekletin. İşte, şerbetiniz hazır. Servis ederken soğuk suyla açarak tüketmeyi unutmayın. Rengi ve kıvamı siyah çaya benzeyecektir.

Afiyet olsun…