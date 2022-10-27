Bir sonraki Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek? 2023 yılı Güneş Tutulması...

Bir sonraki Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek? 2023 yılı Güneş Tutulması...

25 Ekim'de Akrep burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması'nın etkileri devam ederken, "Bir sonraki Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek?" sorusu gündem olmaya başladı.

Yılın ilk Güneş Tutulması 30 Nisan'da ikincisi ise 25 Ekim'de gerçekleşti..

İlk tutulma Boğa burcunda gerçekleşirken, ikinci tutulma ise Akrep burcunun 2 derecesinde gerçekleşti.

Parçalı Güneş Tutulması olarak kayıtlara geçen bu olay, Türkiye'den de izlenebildi.

Oldukça önemli olayları temsil eden Güneş Tutulması, astrologların yazıp çizdiği konular arasında yer alıyor.

Astrolojiye göre etkisi 6 aya yayılan bu tutulmanın 2023 yılında ne zaman ve hangi burçta gerçekleşeceği merak ediliyor.

Bu kapsamda da, "Bir sonraki Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek? 2023 yılı Güneş Tutulması..." sorusu gündem oldu.

Peki, Bir sonraki Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek? 2023 yılı Güneş Tutulması... İşte yanıtı...

2023 yılı Güneş Tutulması ne zaman?

Bir sonraki Güneş Tutulması 20 Nisan 2023 yılında Koç burcunda, diğeri ise 14 Ekim 2023'te gerçekleşecek.

Ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirecek.

Güneş, gözlemcilerin dünyanın neresinde bulunduklarına bağlı olarak hilal bir ay gibi görünecek.

Türkiye'den gözükecek mi?

20 Nisan ve 14 Ekim 2023 tarihlerinde yaşanacak olan Güneş Tutulması "tam güneş tutulması" olarak nitelendiriliyor ancak bu sefer Türkiye'den görmek mümkün olmayacak.