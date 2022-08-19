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    Bir tam bir yarım vosvos ile karavan yaptılar

    Düzce'de yaşayan Yasemin Nuran Açık, kendisine ait vosvosun arkasına yarım vosvostan bagaj yaptırdı.
    • DHA
    • 19.08.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 11:03
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    Bir tam bir yarım vosvos ile karavan yaptılar

    Kamp hayatını seven tatilcilerin karavan tasarımlarına bir yenisi daha eklendi.

    Yarım vosvosu çeki demiriyle kendi aracına bağlayan Yasemin Nuran Açık, yarım kısmın üzerine çadır koydurdu ve aracın ön kısmındaki bagaj içine de portatif masa yaptırdı.

    Pembe renkli tam ve yarım vosvos, 3 kişinin rahatça konaklayacağı yaşam alanı haline getirildi.

    3 kişi konaklayabiliyor

    DHA'ya araçlarına 'pembe aşk' adını verdiklerini belirten Açık, "Türkiye'de aslında bu tek. Klasik otomobillerde 1,5 vosvos. Tek bir vosvos değil. Arkada yarım kasa kısmını daha çok depolama için kullandık. İçinde bavul ve diğer malzemeler konulabiliyor. Vosvosların motor kısmı arkasında, ön kısmı bagaj olarak kullanılıyor. Oraya özel bir masa tasarladık. Arka kısmında ise depolama alanının üzerinde bir çadır var. Çadırda 3 kişi rahatlıkla konaklayabiliyor. Bütün kamp malzemeleri içerisinde. Kamp hayatını biz çok seviyoruz. Biz vosvosu bir karavana çevirdik. Trafikte hiçbir sorun yaşamıyoruz ancak oldukça dikkat çekiyor." dedi.

    vosvos karavan

    Vosvos karavan ilgi odağı oldu VİDEO



    vosvos karavan

    vosvos karavan

    vosvos karavan

    vosvos karavan


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