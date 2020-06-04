Bir tencere dolusu mutluluk: Etli Yaprak Sarma

Tazecik yaprakların sarılarak hayat bulmuş hali sarma, evi saran lezzetli kokusuyla tüm aileyi sofrada buluşturacak…

Özenle hazırlanmış davet sofralarının vazgeçilmezi yaprak sarması, bugün sizi ve sevdiklerinize mutluluk dağıtmaya geliyor. Bir emekle teker teker sardığınız yapraklarda bizim de katkımız olsun diye tarifini sizlerle paylaşmayı borç bildik.

Nefisyemek.com olarak sizi çocukluğunuza götürecek anne yemeklerini sofralarınıza getirmeye devam ediyoruz.

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

Siz bugün ne pişirdiniz?

Etli Yaprak Sarma Tarifi VİDEO

BOL YOĞURTLA: ETLİ YAPRAK SARMA

İkinci tabağa davetiye çıkaracak lezzetiyle sofralarınıza gelen bu yemek, zeytinyağlısıyla yarışa girecek.

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

500 gr salamura asma yaprağı

3 dilim limon

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 su bardağı sıcak su

İç harcı için;

1 adet kuru soğan

500 gr orta yağlı kıyma

½ su bardağı köftelik bulgur

2 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1/4 demet maydanoz

½ tatlı kaşığı tuz

¼ tatlı kaşığı karabiber

½ su bardağı su

YAPILIŞI

Salamura kurulmuş asma yaprakların tuzunu almak için bir süre suda bekletip süzdürün. Geniş bir karıştırma kabına kıymayı alın ve üzerine minik küpler halinde doğradığınız soğanı ilave edin. Köftelik bulgur, rendelenmiş domates, domates salçası, maydanoz, tuz ve karabiberi de kıymaya ekleyin. Bütün malzemeleri homojen bir şekilde karışacak şekilde yoğurun. Ardından suyu ilave edip birkaç dakika daha yoğurun. Yaprakların orta kısımlarına bir tatlı kaşığı kadar iç harç yerleştirin ve kenarlardan boşluk bırakacak şekilde yayın. Kenarda kalan yaprak kısımlarını ortaya kapatıp, sarmaları rulo şeklinde sarın. Aynı işlemi tüm yapraklara uygulayın. Hazırladığınız etli yaprak sarmalarını derin bir tencereye aralarda boşluk bırakmadan, bitişik olarak dizin. Halka halka kestiğiniz limon dilimlerini üzerlerine yerleştirin. Zeytinyağı gezdirip üzerine ağırlık yapması için tabak kapatın ve suyunu ilave edin. Kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte yaklaşık 40 dakika kadar pişirin. Etli olduğu için sıcak ya da ılık olarak bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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