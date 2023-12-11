Bir uyuyamayan ayı vakası daha! Uludağ'da havlayan köpeğe saldırdılar Uludağ'ın uyuyamayan ayı ailesi, Sarıalan’a inerek çöpte yemek aradıkları sırada kendilerini başıboş köpek rahatsız etti. Duruma öfkelenen baba ayı hamle yaparak korkuttu. O anlar kamerada.

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İHA

Şu sıralar kış uykusuna yatamayan ayılar sıkça gündeme geliyor.

Bu durumun öfkelendirdiği ayılar, saldırıya geçiyor. Bunun bir örneği de Uludağ'da yaşandı.

Yemek yerken rahatsız eden köpeğe sinirlendi

Uludağ'ın ‘Uyuyamayan’ ayıları olarak bilinen ayı ailesi, yemek bulmak için Sarıalan’a kadar indi. Çöpte buldukları yiyecekleri afiyetle yiyen ayıları, köpek rahatsız etti.

Duruma sinirlenen baba ayı, köpeğe doğru hamle yaparak korkuttu.

O anlar kameraya yansıdı

Ayıdan korkan köpek kaçarken, o anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Diğer yandan, Uludağ’da yiyecek bulamayarak aç kalan tilki yola çıkarak yiyecek aradı. O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)