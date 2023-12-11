İHA
Şu sıralar kış uykusuna yatamayan ayılar sıkça gündeme geliyor.
Bu durumun öfkelendirdiği ayılar, saldırıya geçiyor. Bunun bir örneği de Uludağ'da yaşandı.
Yemek yerken rahatsız eden köpeğe sinirlendi
Uludağ'ın ‘Uyuyamayan’ ayıları olarak bilinen ayı ailesi, yemek bulmak için Sarıalan’a kadar indi. Çöpte buldukları yiyecekleri afiyetle yiyen ayıları, köpek rahatsız etti.
Duruma sinirlenen baba ayı, köpeğe doğru hamle yaparak korkuttu.
O anlar kameraya yansıdı
Ayıdan korkan köpek kaçarken, o anlar anbean amatör kameraya yansıdı.
Diğer yandan, Uludağ’da yiyecek bulamayarak aç kalan tilki yola çıkarak yiyecek aradı. O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış