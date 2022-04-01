Bir WordPress sitesinden para kazanmanın yolları

Bir WordPress sitesinden para kazanmak için kalabalıktan sıyrılmanızı sağlayacak ipuçlarını bilmek ister misiniz?

Sitenizin kazançlı bir gelir kaynağı olması için listemizdeki önerilerden şartlarınıza uyan bir strateji benimsemeniz; becerilerinizi kazanca dönüştürmenize ve işinizi büyütmenize yardımcı olabilir.

Ürün / Hizmet Satışı

Yetenekli olduğunuz, yapabildiğiniz işlerle, kendi ürün ve hizmetlerinizi bir WordPress sitesi ile tanıtmak, sunmak, bilgili olduğunuz alanlarda siteniz aracılığıyla danışmanlık vermek gibi yöntemler WordPress sitenizden para kazanmanın etkili yollarından biridir.

Eğer ürün satışı için bir e-ticaret sitesi oluşturmak isterseniz, WordPress herhangi bir kodlama bilgisi gerekmeden çok kısa sürede bunu başarmanızı sağlayacak en popüler CMS’tir. Ücretsiz e-ticaret eklentisi olan WooCommerce ve nişinize uyan hızlı bir tema ile mütevazi bir başlangıç ​​yapabilirsiniz. Sitenizin adını / adresini belirlerken domain seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları gözden geçirmenizi ve .tech, .io, .city, .club, .pizza, .cafe, .blog, .ist, .istanbul gibi yeni nesil domain uzantıları ile fark yaratmanızı tavsiye ederiz.

Online Eğitim

Pandeminin en güzel yanı belki de insanların yeni beceriler edinmek için online eğitimlere başvurmasını normalleştirmiş olması. Bu ivmeden yararlanıp yemek pişirmeden, bahçıvanlığa uzmanlık alanlarınızla ilgili kurslar ve sınıflar oluşturabilir, bilginizle para kazanabilirsiniz. Bunun için WordPress sitelerini verimli eğitim ortamlarına dönüştürmenizi sağlayan LMS eklentilerini kullanabilirsiniz. Sitenizde, dilerseniz tanıdığınız eğitmenleri de ekleyerek komisyonla çalışabileceğiniz bir sistem de oluşturabilirsiniz.

Metin Yazarlığı

Yeni ve orijinal içeriğe ihtiyacı olan milyonlarca site ve hakkında yazı yazabileceğiniz çok sayıda konu olduğunu düşünürsek WordPress sitenizi etkili yazılarınız için vitrin olarak kullanıp metin yazarlığına başlayabilirsiniz. Dilerseniz bir yazı ekibi oluşturup düzenli gönderiler yayınlaması gereken firmalarla anlaşarak yazıdan para kazanabilirsiniz.

İnceleme Sitesi

İncelemeler yazmak, bir WordPress sitesinden para kazanmanın eğlenceli yollarından biridir. Ürün incelemeleri, satın alma süreci üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğundan sitenizin trafik kazanması uzun süremeyebilir. Nişinizle ilgili şirketlere başvurarak sipariş üzerine ücretli inceleme yazıları hazırlamak da işinize yarayabilir.

WordPress’e Özgü Hizmetler

Tüm internetin %43’ünden fazlası WordPress tabanlı sitelerden oluşmaktadır. Bu devasa pazarı; uzmanlık alanlarınız ve becerilerinizle örtüşüyorsa site bakımına, optimizasyonuna ilişkin hizmetler sunarak veya WordPress teması ve eklentisi geliştirerek kendi pazarınıza dönüştürmek akıllıca bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca henüz web sitesi olmayan küçük yerel işletmeler için basit WordPress siteleri kurmaya çalışarak da önemli bir pazar yaratabilirsiniz.

Uzman Görüşü

Bir WordPress sitesi ile para kazanmayı amaçlamak düşük yatırım gerektiren, başlangıçta yavaş gelişebilen, özgün bir süreçtir. Yukarıdaki önerilerin çoğu; iş akışınızın kesintiye uğramaması ve marka imajınız için hızlı, güvenli hosting altyapısı gerektiren, etkileşimli ve kullanıcı dostu bir web sitesi ile başarıya ulaşmanızı sağlayabilir. Bu nedenle Turhost olarak 2022 yılı için en modern teknolojilerle, en güçlü donanımlarla ve orijinal yazılımlarla devreye aldığımız yapılandırmalarımızdan yararlanmanızı ve WordPress Hosting paketlerimizle WordPress’in para kazanmak için harika bir platform olduğunu keşfetmenizi dileriz.