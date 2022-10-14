Birbirinden farklı ve resimli Cuma mesajları 2022! İşte en anlamlı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri

Birbirinden farklı ve resimli Cuma mesajları 2022! İşte en anlamlı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri

Müslümanlar için toplu ibadetlerin gerçekleştirildiği mübarek gün olan Cuma gününde, en güzel ve en anlamlı Cuma mesajları merak ediliyor. İşte birbirinden farklı, resimli ve anlamlı Cuma mesajları...

İslam dininde önemli bir yere sahip olan Cuma gününde müslümanlar yakınlarına, sevdiklerine ve ailelerine yollayabilecekleri Cuma mesajlarını sorgulamaya koyuldu. Cuma gününün önemi hakkında Cuma suresinde ise şöyle denmekte: "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)"

İşte resimli ve anlamlı Cuma mesajları...

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)

İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.



Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...



"Cuma günü günah işlemeden, selametle geçer ise diğer günler de selametle geçer" (İmam-ı Gazzali)

"Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana cehennemin ateşi haramdır" (Tirmizi)



"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim)



Cuma Suresi 9. Ayet

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır."

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duami sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.



"Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder." (Cuma Suresi 1. Ayet)



"Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez." (Cuma Suresi 5. Ayet)

