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    Birbirinden farklı ve resimli Cuma mesajları 2022! İşte en anlamlı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri

    Müslümanlar için toplu ibadetlerin gerçekleştirildiği mübarek gün olan Cuma gününde, en güzel ve en anlamlı Cuma mesajları merak ediliyor. İşte birbirinden farklı, resimli ve anlamlı Cuma mesajları...
    • 14.10.2022 - 12:49
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    Birbirinden farklı ve resimli Cuma mesajları 2022! İşte en anlamlı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri

    İslam dininde önemli bir yere sahip olan Cuma gününde müslümanlar yakınlarına, sevdiklerine ve ailelerine yollayabilecekleri Cuma mesajlarını sorgulamaya koyuldu. Cuma gününün önemi hakkında Cuma suresinde ise şöyle denmekte: "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)"

    İşte resimli ve anlamlı Cuma mesajları...

    "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)

    İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

    Birbirinden farklı ve resimli Cuma mesajları 2022! İşte en anlamlı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri #1

    Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

    Birbirinden farklı ve resimli Cuma mesajları 2022! İşte en anlamlı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri #2

    "Cuma günü günah işlemeden, selametle geçer ise diğer günler de selametle geçer" (İmam-ı Gazzali)


    "Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana cehennemin ateşi haramdır" (Tirmizi)

    Birbirinden farklı ve resimli Cuma mesajları 2022! İşte en anlamlı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri #3


    "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim)

    Birbirinden farklı ve resimli Cuma mesajları 2022! İşte en anlamlı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri #4

    Cuma Suresi 9. Ayet

    "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır."

    İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duami sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

    Birbirinden farklı ve resimli Cuma mesajları 2022! İşte en anlamlı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri #5

    "Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder." (Cuma Suresi 1. Ayet)

    "Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez." (Cuma Suresi 5. Ayet)

    Birbirinden farklı ve resimli Cuma mesajları 2022! İşte en anlamlı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri #6

    "Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir." (Cuma Suresi 8. Ayet)

    Birbirinden farklı ve resimli Cuma mesajları 2022! İşte en anlamlı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri #7


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