Birinci cemre ne zaman düşecek? Bahar kapıya dayandı...

Baharın gelişi ve havaların yeniden ısınması anlamına gelen cemre, önce havaya ardından suya en son ise toprağa düşecek. Peki, Birinci cemre ne zaman düşecek? Zamanı belli mi?

Kış aylarının yüzünü göstermesiyle birlikte, soğuk havalar ve salgın hastalıklar kapımıza dayandı.

Kış aylarını sevmeyenler ve boğucu havalardan kurtulmak isteyenler ise baharın ve yazın geleceği vakitleri bekliyor.

Bu kapsamda da baharın ve yazın müjdecisi olan cemrelerin ne zaman düşeceği merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.

Hava, su ve toprak olmak üzere tam üç defa düşen cemreler, belli tarihlerde düşmeye başlıyor.

Cemrelerin düşmesi herkes tarafından coşkuyla karşılanırken, özlenilen güneş ise iyiden iyiye yüzünü gösteriyor.

Peki, Birinci cemre ne zaman düşecek? Zamanı belli mi? İşte birinci cemrenin tarihi...

BİRİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk takvimi ve inanışına göre; kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

Bu durumda birinci cemre: 19 - 20 ŞUBAT TARİHLERİNDE DÜŞECEK

CEMRE HAKKINDA

Ateş ve kor anlamına gelen cemrelerin düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına işaret ediyor.

Cemrelerin düşmesi aynı zamanda hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını ve tarımla uğraşanlar için ise toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade eder. Bu nedenle vatandaşlar, cemrelerin düşme tarihlerini iple çeker.