Birinci cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek?

Birinci cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek?

Yazın ve sıcak havaların habericisi olan cenmrenin ne zaman düşeceği, Ocak ayı itibariyle merak edilmeye başlandı. Peki, Birinci cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek?

Ocak ayına gelinmesine rağmen, güneş yüzünü göstermeye devam ediyor.İstanbul, kara ve yağmura hasret kaldı.

Yağmur ve kar yağmamasından kaynaklı olarak yoğun bir sis var ve hava kirliliği oluşmaya devam ediyor.

Ancak güneş yüzünü göstermesine rağmen, ocak ayında olduğumuz esen soğuk rüzgar ile hissediliyor.

Bu nedenle vatandaşlar ilk cemrenin ne düşeceğini merak ediyor. Çünkü cemrelerin düşmesi, sıcak havaların habercisi demek.

Üç kez düşecek olan cemre artık yazın geldiğini, soğuk ve kurak havaların da geride kaldığını gösterir.

Peki, Birinci cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek?

Birinci cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek?

Kasım ayının 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor.

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.