Birini unutamadığınızın 6 göstergesi

Belki uzun süreli bir ilişki içindesin ve duygularının değiştiğini düşünüyorsundur. Belki partnerinle yolunu çoktan ayırmışsındır ama kararından şüphelisindir. İşte hala sevdiğini anlamanın 6 yolu.

Aşk her zaman siyah beyaz bir şey değildir ve gri bir alana sıkışıp kaldığında duygularını anlamak zor olabilir.

Sarsılan, biten ancak gidilemeyen ilişkiler iki taraf içinde zorlayıcı olabilir. Verilen emek ve geçirilen zamanların ardından duygularınızdan şüphe ediyorsanız veya kararlarınızı sorguluyorsanız, yeniden düşünmeye şans verebilirsiniz.

Duygular bir gecede değişmez. Muhtemelen aşık olman ve partnerinle sadık bir ilişki kurmak baya bir zaman almıştır ya da en yakın dost olmak...

Duygularını yorumlamak için kendine yeterli zaman ver çünkü çok hızlı davranırsan ilişkine onarılamaz bir şekilde zarar verici olabilir.

İşte eski sevgilini, dostunu, bağın olan herhangi birini hala sevdiğinin 6 göstergesi...

SORGULAMAKTAN VAZGEÇEMEMEK

Duygularını test etmek, ruh halini değerlendirmek ve kararlarını sorgulamaktan hemen vazgeçemeyebilirsin. Ayrılık veya görüşmeme kararının ardındna bu noktaya nasıl geldiğinizi sorguluyor üstüne kabullenmekte zorluk çekiyorsan, hala duyguların devam ediyor demektir.

Kestirip atmak her zaman karşındakiyle alakalı da olmak zorunda değildir. Tamamen kendi içinde bir eleştiri yapıyor da olabilirsin. Ancak arkanı dönüp gidebilecek kadar henüz bitmemişsindir.

DOĞALLIKTAN UZAKLAŞMAK

Konu eski sevgilinizden açıldığınızda kendinizi normalde hiç vermediğiniz tepkiler verirken, kurmayacağınız cümleler ağzınızdan dökülüyorken buluyorsanız, üstesinden gelmeniz gereken bazı şeyler hala var demektir.

HAKLI ÇIKARMAYA ÇALIŞMAK

Karşınızdaki kişinin hatalı olduğunu bilmenize hatta o hataların sonucunda aranızın bozulmasına rağmen bile kafanızda hala aklamaya çalışıyorsanız, bir şeyler pek de geçmiş değil.

GÜNLÜK HAYATINDA İPUÇLARI ARAMAK

Rutin hayatınızda en ufak bir noktadan geçmiş defterleri aramalaya fırsat buluyorsanız, oturun ve yeniden düşünün. Koparıp atmanız mı gerekiyor, yoksa iyileşmeniz mi...

FIRSAT KOLLAMAK

En basit özel günlerde bile mesaj atmaya, tebrik etmeye, kutlamaya, haberleşmeye ihtiyaç duyuyorsanız, unutmayı bir kenara bırakın her şey daha çok taze denilebilir.

ANILARA SARILMAK

Güçsüz ve mutsuz hissettiğinizde hayallere dalıp anılarınızı düşünüyor, hediyelerinize veya sakladığınız eşyalara sarılıyorsanız, gidin konuşun bizce.