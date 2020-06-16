Bisiklet tamiri için oğluna yardımcı olan kadın usta oldu

Bisiklet tamiri için oğluna yardımcı olan kadın usta oldu

Düzce'de, bisiklet tamircisi oğluna yardımcı olmak için yanında çalışmaya başlayan 55 yaşındaki kadın, 5 yıldır bisiklet tamir ediyor.

Düzce'de yaşayan 3 çocuk annesi Emine Yüksel, bisiklet tamircisi oğluna, 5 yıl önce montaj için gönderilen bisikletlerin kolilerini açarak yardım etmeye başladı.

YARDIMLA BAŞLADI USTA OLDU

Emine Yüksel bir süre sonra bisikletlerin montajlarını da yaparak eline ilk tamir anahtarını aldı. Emine Yüksel daha sonra bisiklet tamirine de merak salınca 5 yıldır bisiklet tamir ustası olarak çalışmaya başladı.

Bisikletlerin her vidasını söken ve tamir ettikten sonra yerine takan Yüksel, bisiklet tamirciliği dışında evinde yemek yapmaya ve ev işleriyle meşgul olmaya devam ediyor.

"KADINLAR HER ŞEYİ BAŞARIR"

İşini severek yaptığını belirten Emine Yüksel, "Ben hevesliydim. Bisiklet tamiri için gelenler şaşırıyor. İlgi çekiyor. Eve gidiyorum, yemek yapıyorum, işimi yapıyorum. Tekrar buraya yardıma geliyorum. Çok zevkle yapıyorum. Kadınların başaramadığı bir şey yok. Kadınlar her şeyi başarır. Yeter ki istekli olsunlar" diye konuştu.