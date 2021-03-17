Bitkilere doğal gübre: Muz kabuğundan çiçek coşturan tarifi

Muz kabuğunun solmuş çiçeklerinizi canlandırmak için evde yapabileceğiniz doğal bir gübre olduğunu biliyor muydunuz?

Muz, potasyum ve meyve şekeri yönünden zengin bir meyvedir. İnsanlar için de, potasyum minerali yönünden büyük katkısı vardır.

İnsan sağlığına faydalı olan bir meyvenin bitkilere de faydalı olması muhtemeldir. Bu nedenle potasyum takviye ettiğimiz bitkilerimizin canlılığı, sağlığı, ve eğer süs bitkisi değil de yetiştirdiğimiz sebze ve ya meyve ise, ürün verimliliği optimum düzeyde artacaktır.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çiçek yetiştirme telaşı da başladı. Solgun duran çiçekleri canlandırmanın bir yolu olarak evde hazırlayabileceğiniz muz kabuklarıyla doğal bir gübre elde edebilirsiniz.

Peki muz kabuğundan çiçek coşturan nasıl yapılır? İşte tarifi..

MUZ KABUĞUNDAN ÇİÇEK COŞTURAN NASIL YAPILIR?

Muz tüketerek kendi sağlığınıza fayda sağlarken, kabukları ile de bitkilerinizin ışıldamasını başarabilirsiniz.

Doğal gübre görevi üstlenen muz kabuklarını gübre haline getirmek için yapmanız gerekenler oldukça basit...

Muz kabuklarını varsa mutfak robotunuzun içerisine yerleştirin. Ardından birkaç dakika parçalayın. Eğer mutfak robotunuz yoksa muz kabuklarını kesme tahtası üzerinde çok minik parçalar halinde kesin. Bu işlemden sonra muz kabuğu gübrenizi doğrudan bitkilerinizin toprağına uygulayabilirsiniz.

İkinci bir seçenek olarak da minik minik doğradığınız muz kabuklarını çiçekleri sulayacağınız suda 2 gün kadar bekletiniz. Daha sonra normal sulama işlemini yapabilirsiniz.