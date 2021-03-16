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- Bitkin bulduğu karabatağı leğende yüzdürdü
Bitkin bulduğu karabatağı leğende yüzdürdü
Ardahan'da yaşayan Engin Aktürk, bitkin halde bulduğu karabatağı leğene su doldurup kendine getirdi.
- DHA
- 16.03.2021 - 09:40
- Güncelleme : 16.03.2021 - 10:45
Ardahan’da balıkçılık yapan Engin Aktürk, aracıyla evinden iş yerine giderken, yol kenarında hareketsiz olan karabatağı gördü.
Aracı durdurduktan sonra karabatağın yanına giden Aktürk, alıp iş yerine götürdü.
LEĞENDE YÜZDÜ
Burada leğene su dolduran Aktürk, kuşu içine bıraktı.
Kısa sürede yüzmeye başlayan karabatak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililere teslim edildi.
Bitkin bulduğu karabatağı leğende yüzdürdü VİDEO