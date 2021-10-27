Bitlis damağından: Ciğer Taplaması tarifi

Doğu Anadolu konseptiyle ekranlara gelen MasterChef menüsünde bugün Bitlis'in meşhur lezzeti ciğer taplama yer alıyor. İşte ciğer taplama malzemeleri ve tarifi...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, Doğu Anadolu mutfağından lezzetleri için yarışıyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise ciğer taplaması tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Ciğer taplama nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Bitlis yöresine ait nefis bir yemek olan ciğer taplama, köfteye benzeyen görünümüyle iştah açıyor.

Peki, ciğer taplama nasıl yapılır? Ciğer taplama tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte tarifi ve malzemeleri...

CİĞER TAPLAMA MALZEMELERİ

1 kg kuzu ciğeri

1 adet yumurta

3 su bardağı köftelik ince bulgur

1 adet soğan

1 tutam reyhan

4 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı margarin

1 tatlı kaşığı pul biber

CİĞER TAPLAMASI NASIL YAPILIR?