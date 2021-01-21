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    Bitlis merkezde kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı

    Bir haftadır süren yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı, 2 metreyi buldu. Yağışın durmasının ardından ekipler, yol açma ve genişletme çalışması başlattı.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 12:43
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 12:54
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    Bitlis merkezde kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı

    Bitlis’te yoğun kar yağışının ardından güneş açtı.

    Kar yağışının durmasının ardından soğuk havanın etkili olduğu kentte yaşayanlar, araçlarını kar altından çıkarmaya çalışırken iş makineleriyle de mahalle aralarında yol açma ve genişletme çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

    Bitlis merkezde kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı #1

    214 KÖY YOLU KAPANDI

    İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis ve ilçelerinde 214 köy yolunun kardan dolayı kapalı olduğunu, 9 şantiyede 52 iş makinesiyle 75 kişilik personelin karla mücadele çalışması yaptıklarını belirterek, kapalı köy yollarının kısa sürede yeniden açılacağını söyledi.

    Bitlis merkezde kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı #2

    ŞEHİR MERKEZİNDE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ BULDU

    Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının gelecek haftaya kadar beklenmediğini, kent merkezindeki kar kalınlığının 2 metre, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi bulduğunu açıkladı.

    Soğuk havanın etkili olacağı Bitlis’te halkın, özellikle çatılardaki buz sarkıtları ve kar kütlelerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

    Bitlis merkezde kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı #3

    Bitlis merkezde kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı #4

    Bitlis merkezde kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı #5

    Bitlis merkezde kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı #6

    Bitlis merkezde kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı #7

    Bitlis merkezde kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı #8

    Bitlis merkezde kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı #9

    Bitlis merkezde kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı #10

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