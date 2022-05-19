Bitlis Nemrut Krater Gölü'nde görsel şölen

Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Görsel bir şölen sunan gölün güzelliği, havadan çekilen karelere yansıdı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, seyrine doyulmaz manzaralar oluşturuyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan Nemrut Krater Gölü, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

Karla kaplı yolların açılmasıyla birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan göl, iki mevsimi bir arada sunuyor.

Kalderayı ziyarete gelen misafirler, dağın zirvesinde beyaz karların ve kalderanın içindeki masmavi göllerin oluşturduğu manzaranın keyfini çıkarıyor.

Bahar yüzünü göstermeye başladı

İHA'nın haberine göre; havadan görüntülenen kaldera, muhteşem ve eşsiz görüntüsüyle adeta kendine hayran bırakıyor. Doğanın yavaş yavaş yeşillenmeye başladığı kalderada, bahar yeni yeni yüzünü gösteriyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile de dikkatleri üzerine çeken kaldera her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Öte yandan, Bitlis Gazeteciler Cemiyetinin (BİGACEM) 2022 yılını Nemrut Kalderası için tanıtım yılı ilan etmesiyle birlikte kaldreraya olan ilgi de bir hayli arttı. Ayrıca, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) koordinesinde yürütülen çalışmalarla muhteşem kalderanın

UNESCO Jeopark Ağına dahil edilmesi ile ilgili çalışmalar ise hummalı şekilde devam ediyor. Tanıtım için başlatılan çalışmalar aralıksız şekilde devam ederken, görüntüsüyle kendine hayran bırakan Nemrut Kalderası, şimdiden ziyaretçilerini bekliyor.