Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Krater Gölü çevresinde, karla mücadele çalışmaları yapılıyor. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yolda, çalışmaların bugün tamamlanacağı öğrenildi.

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte güneş yüzünü gösterirken, Bitlis'in Tatvan ilçesinde ise karla mücadele devam ediyor.

İl Özel İdaresi Ekipleri, Tatvan ilçesine 13 kilometre mesafedeki Nemrut Krater Gölü'ne ulaşımın sağlandığı yolda çalışma başlattı.

Karla kaplı yolu açmak için çalışmalar devam ederken, ekiplerin mücadelesi ise çekilen karelere yansıdı.

Karla mücadele çalışmaları devam ediyor

DHA'nın haberine göre; İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, 2 iş makinesi ile çalışmaları yürüttüklerini, bugün akşam saatlerine kadar da yolu ulaşıma açarak, krater gölünü halkın ve turizmin hizmetine sunacaklarını söyledi.

Aşit, “Bitlis’in Ahlat ve Tatvan ilçeleri sınırlarında olan Nemrut Krater Gölü yolunu dünden beridir açmaya çalışıyoruz.

Dün hava şartlarından dolayı yarım bıraktık. Bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden çalışmalara başladık. Bugün akşam saatlerine kadar krater gölüne ulaşacağız." dedi.

Bitlis Nemrut Krater Gölü'nün çevresinde karla mücadele sürüyor VİDEO