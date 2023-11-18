Bitlis Tatvan'da köyler beyaza büründü Bitlis’in Tatvan ilçesi ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, kar yağışıyla güne başladı. İki ilçede de köyler ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

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ensonhaber.com

Türkiye sıcak geçen yaz ayının ardından, yavaş yavaş kışa giriş yapmaya başladı...

Batıda sağanak yağış yüzünü gösterirken, doğuda ise bazı köyler beyaza büründü.

Bitlis'in Tatvan'da günlerdir hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ilçeye bağlı köylerin beyaza örtüye bürünmesini sağladı ve ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

"Kar yağışı nimettir"

Kar yağışı sonrasında beyaza bürünen Çekmece köyünün havadan görüntülenmesi görsel bir şölen oluşturdu.

Kar yağışının yeraltı kaynakları açısından iyi olacağını söyleyen Hüseyin Demirönal isimli vatandaş, ”Kar yağışı, Allah’ın bize verdiği bir nimettir. Tabii bu yağış bize su konusunda avantaj sağlıyor. Elbette ki kar yağışına sevindik” dedi.

Yüksekova dağları beyaza büründü

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir devam eden yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Son günlerde etkisini sürdüren soğuk hava ve yağışlardan sonra 4 bin 135 rakımlı Cilo ve 3 bin 500 rakımlı İkiyaka dağları yağan kar yağışı sonrasında beyaza büründü.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Yüksekova'da, karla mücadele ekipleri ise hazır bekliyor.