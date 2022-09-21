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    Bitlis Tatvan'da toz fırtınası

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde oluşan toz fırtınası korku dolu anlar yaşattı.
    • 21.09.2022 - 20:18
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 20:23
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    Bitlis Tatvan'da toz fırtınası

    Tatvan-Bitlis arasında bulunan Rahva mevkiinde oluşan toz fırtınası nedeniyle adeta göz gözü görmedi.

    O anlar elektrik direğinde çalışma yapan işçinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    Elektrik direğinde çalışma yapan işçi görüntüledi

    İHA'da yer alan habere göre, toz fırtınasına metrelerce yükseklikteki yüksek gerilim hattında yakalanan işçinin çekmiş olduğu görüntüler, fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi.

    Bitlis Tatvan'da toz fırtınası VİDEO

    Bitlis Tatvan da toz fırtınası #1

    Bitlis Tatvan da toz fırtınası #2


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