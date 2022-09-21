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Bitlis Tatvan'da toz fırtınası
Bitlis'in Tatvan ilçesinde oluşan toz fırtınası korku dolu anlar yaşattı.
- 21.09.2022 - 20:18
- Güncelleme : 21.09.2022 - 20:23
Tatvan-Bitlis arasında bulunan Rahva mevkiinde oluşan toz fırtınası nedeniyle adeta göz gözü görmedi.
O anlar elektrik direğinde çalışma yapan işçinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Elektrik direğinde çalışma yapan işçi görüntüledi
İHA'da yer alan habere göre, toz fırtınasına metrelerce yükseklikteki yüksek gerilim hattında yakalanan işçinin çekmiş olduğu görüntüler, fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi.
Bitlis Tatvan'da toz fırtınası VİDEO