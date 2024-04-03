Bitlis'e bahar geldi: Kardelenlerden görsel şölen Yılın neredeyse 5 ayını kar altında geçiren Bitlis’te hava yavaş yavaş ısınmaya başlarken, kardelenler ise yüzünü gösterdi.

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İHA

Bu yılın toplamında 3 metrenin üzerinde kar alan Bitlis’te, bir yandan kar manzaraları devam ederken bir yandan da bahar yüzünü gösterdi.

Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi’nde havaların ısınmasıyla birlikte rengârenk çiçekler yeniden ortaya çıktı.

Beyaz kar örtüsünün kalkmaya başladığı vadi, şimdilerde ise kardelen çiçekleriyle beyaza büründü.

Açan kardelenler ovayı adeta beyaz bir örtü gibi sardı. Rengârenk görüntüsüyle kendine hayran bırakan ovada seyrine tatminsiz görüntüler oluştu.

Kardelenler baharın müjdecisi

Tatvan-Hizan kara yolu kenarında oluşan görüntüyü gören bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Havaların ısınmasını fırsat bilip fotoğraf çekimi için Güzeldere Vadisi’ne geldiklerini söyleyen Enes Tarlan, “Şu anda Tatvan-Hizan arasında Güzeldere Vadisi’ndeyiz. Karla bürümüş dağları sırtımıza aldık ve şu an kardelen dolu arazideyiz. Dikkatimizi çeken kardelen çiçeklerini çekmek için aracımızı sağa çektik. Baharın müjdecisi olan kardelenlerin fotoğraflarını çektik.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)