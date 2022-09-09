Petrol
91.63
2.78%
Euro
18.3361
0.59%
Dolar
18.2389
0.09%
Altın
1.007
0.62%
Borsa
3538
2.93%
Bitcoin
385.400
9.07%
BTXN Coin
5.27
5.82%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Bitlis'in Arin Gölü flamingoları kışa kadar misafir ediyor

    Arin Gölü, flamingoların Türkiye'deki önemli konaklama alanlarından biri.
    • 09.09.2022 - 16:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bitlis'in Arin Gölü flamingoları kışa kadar misafir ediyor

    Flamingolar, Kuzey Afrika'dan İran'a doğru giderken Bitlis'in Arin Gölü üzerine konarak, doğaya renk katıyor.

    Zarif flamingoların uğrak yeri olduğu göle bu süreçte bir çok ziyaretçi gelerek manzarayı fotoğraflandırıyor.

    Flamingolar, Arin Gölü'nü bu yıl da es geçmedi

    Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda dinlendiği Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü, bu yıl da flamingolara ev sahipliği yapıyor.

    Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan gölde konaklayan flamingolar, kuraklık nedeniyle su çekilmesinin yaşandığı göle renk katıyor.

    Flamingo

    Akademisyenler göle akın ediyor

    AA'nın haberine göre değişik kentlerden Arin Gölü'ne gelen akademisyenler, kuş gözlemcileri, doğaseverler ve fotoğraf sanatçıları, flamingoları ve diğer kuş türlerini görüntülüyor.

    Flamingo

    Havalar soğuyana kadar flamingolar gölde

    Kasımın sonuna kadar Arin Gölü'nde kalacak flamingolar, havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç edecek.

    Flamingo

    Flamingo

    Flamingo


    İlginizi Çekebilir

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    CryptoTrader

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Milletvekilinin telefonuna casus yazılım yükleme girişimi
    Dünya

    Milletvekilinin telefonuna casus yazılım yükleme girişimi

    13 bin 163 hekimin görev yeri kurayla belirlendi
    Gündem

    13 bin 163 hekimin görev yeri kurayla belirlendi

    Görüş Bildir