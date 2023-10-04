Bitlis’in Hizan ilçesinde fıstık hasat ediliyor Türkiye genelinde fıstığın yetiştiği bölgelerde hasatlar törenlerle başladı. Bunlardan birisi de Bitlis'in Hizan ilçesindeki fıstık hasadı oldu.

İHA

Fıstığın bolca yetiştiği güney bölgelerinde, ürünlerin toplanması ile ilgili itinalı bir çalışma yürütülüyor.

Hizan’a bağlı Sağırkaya köyünde yapılan fıstık hasadına Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak ve Koordinasyon Şube Müdürü Sedat Özgül ile Hizan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Orhan Durmaz katıldı.

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, yapılan ve yapılacak olan çalışmaları yakından takip ettikten sonra hasat yapan üreticiler ile istişarelerde bulundu.

Hizan'da fıstık hasadı sürüyor

Bitlis’in Hizan ilçesinde, halkın en önemli tarım ürünü ve gelir kaynağı olan fıstığın hasadı devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)