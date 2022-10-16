Bitlis'in Süphan Dağı'na sezonun ilk karı yağdı

Havaların soğumasıyla beraber etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Süphan Dağı'na sezonun ilk karı yağarken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Bitlis’in ilçelerinde belirli aralıklarla yağmur yağarken, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu görüldü.

Adilcevaz ilçesinde yağan yağmur bölgede kar yağışını beraberinde getirdi.

Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi

Bölgedeki, yaz kış demeden doğasever vatandaşların akın ettiği 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesi de kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Van Gölü’nün kuzeyinde yer alan Süphan Dağı manzarası, beyaz gelinlik giymiş gibi kartpostallık görüntü oluşturdu.

Süphan Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

"Yazın bir başka, kışın bir başka güzel"

İHA'nın haberine göre, mevsimlerin değişmesi ve havaların günden güne soğumasıyla birlikte Süphan Dağına sezonun ilk karın yağdığını söyleyen Vedat Filiz isimli vatandaş, "Adeta gelinlik giymiş gibi görünen Süphan Dağı, yazın bir başka, kışın bir başka güzel oluyor. Yaz, kış demeden insanların hep uğrak olduğu bir yer olan Süphan Dağı'nı herkesin gelip görmesini istiyoruz." dedi.



