Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
360.834
-0.18%
BTXN Coin
9.61
-2.13%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Bitlis'in Süphan Dağı'na sezonun ilk karı yağdı

    Havaların soğumasıyla beraber etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Süphan Dağı'na sezonun ilk karı yağarken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
    • 16.10.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bitlis'in Süphan Dağı'na sezonun ilk karı yağdı

    Bitlis’in ilçelerinde belirli aralıklarla yağmur yağarken, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu görüldü.

    Adilcevaz ilçesinde yağan yağmur bölgede kar yağışını beraberinde getirdi.

    Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi

    Bölgedeki, yaz kış demeden doğasever vatandaşların akın ettiği 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesi de kar yağışı sonrası beyaza büründü.

    Van Gölü’nün kuzeyinde yer alan Süphan Dağı manzarası, beyaz gelinlik giymiş gibi kartpostallık görüntü oluşturdu.

    Süphan Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

    "Yazın bir başka, kışın bir başka güzel"

    İHA'nın haberine göre, mevsimlerin değişmesi ve havaların günden güne soğumasıyla birlikte Süphan Dağına sezonun ilk karın yağdığını söyleyen Vedat Filiz isimli vatandaş, "Adeta gelinlik giymiş gibi görünen Süphan Dağı, yazın bir başka, kışın bir başka güzel oluyor. Yaz, kış demeden insanların hep uğrak olduğu bir yer olan Süphan Dağı'nı herkesin gelip görmesini istiyoruz." dedi.

    Bitlis in Süphan Dağı na sezonun ilk karı yağdı #1

    Bitlis in Süphan Dağı na sezonun ilk karı yağdı #2


    Unutulmaz Beşiktaş - Trabzonspor derbileri
    Futbol

    Unutulmaz Beşiktaş - Trabzonspor derbileri

    Bartın'da acı bekleyiş
    Gündem

    Bartın'da acı bekleyiş

    Büyük ikramiye sahibini buldu! 14 Ekim 2022 On Numara Çekiliş Sonuçları!
    Yaşam

    Büyük ikramiye sahibini buldu! 14 Ekim 2022 On Numara Çekiliş Sonuçları!

    Görüş Bildir