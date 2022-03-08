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    Bitlisli künefe ustası kadının büyük başarısı

    16 yıldır pastane işiyle uğraşan ve kendi açtığı künefeci dükkânında kentin tek kadın künefe ustası olmayı başaran Gülşen Altılar, 4 kişiye de istihdam sağlıyor.
    • İHA
    • 08.03.2022 - 09:21
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    Bitlisli künefe ustası kadının büyük başarısı

    Bitlis’in Tatvan ilçesinde küçük yaştan beri pastane işiyle uğraşan Gülşen Altılar, mesleğe bulaşıkçılıktan başladı.

    16 yıl çeşitli pastanelerde çalışıp çıraklıktan ustalığa terfi ederek kendi iş yerini açmaya karar veren Atlılar, gelen her müşterisi ile özel olarak ilgilendi.

    Her gün kendi elleriyle yaptığı künefeleri servis eden Gülşen Altılar, 4 kişiye de istihdam sağlıyor.

    “KENDİ İŞ YERİMİ EMEĞİMLE AÇTIM”

    Bir imalathanede bulaşıkçılık yaparak mesleğe atıldığını söyleyen işletme sahibi Gülşen Altılar, “4 aydan sonra çıraklığa, kalfalığa ve ustalığa geçtim. Tatlı, yaş pasta, imalatçılık ve Allah’ın izniyle künefeci dükkânımı açtım. Şu anda künefe yapıyoruz. Katmer çeşitlerimiz var. Kendi iş yerimi emeğimle açtım. Tüm kadınlara tavsiye ediyorum.” dedi.

    Bitlisli künefe ustası kadının büyük başarısı #1

    “YETER Kİ KENDİMİZE GÜVENİMİZ OLSUN”

    Böyle bir mesleğin herkese nasip olmasını istediğini belirten Altılar, “Biz kadınlar kendimize güvendikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Yeter ki kendimize güvenimiz olsun. İnşallah her zaman başımız dik, emeklerimiz ile ayaklarımızın üzerinde duracağız.” ifadelerini kullandı.

    Bitlisli künefe ustası kadının büyük başarısı #2

    “KADINLARA DESTEK AMAÇLI GELİYORUZ”

    Bir kadının azminin bir erkeğe göre gerçekten daha farklı olduğunu dile getiren Enes Tarlan ise “Buraya sürekli gelip gidiyoruz. Kadınlara da destek amaçlı geliyoruz. İşletme sahibi hanımefendinin de işi iyi ve yediğimiz künefelerin hakkını vererek yapıyor. Bir kadının azmi bir erkeğe göre gerçekten daha farklıdır. Kadınların daha güzel yerlere geleceklerine inancımız yüksek. Tatlısı gayet güzel ve el emeği gayet iyi. Gerçekten bir emek var.” diye konuştu.

    Bitlisli künefe ustası kadının büyük başarısı #3

    ÇEVRE İLLERDEN GİDENLER VAR

    Kadın girişimcilerin başarılarını her zaman tebrik ettiğini vurgulayan Münir Aydemir de “Gerçekten çevre il ve ilçelerden burayı tercih edenler var. Kadınlarımızın mutfaktaki başarısını tebrik ediyorum. Kendi iş yerlerinde ekip arkadaşları ile bu lezzeti insanlarımıza tattırdıkları için onlara teşekkür ediyorum. İş hayatlarında hepsine başarılar diliyorum. Biz de elimizden geldiğince gelip oturarak, bu güzel künefeyi yiyoruz. Herkese tavsiye ediyorum.” şeklinde konuştu.

    Bitlisli künefe ustası kadının büyük başarısı #4

    Bitlisli künefe ustası kadının büyük başarısı #5

    Bitlisli künefe ustası kadının büyük başarısı #6


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