Bitlis'teki düğüne Tıvorlu İsmail katılıdı: Binlerce kişi akın etti

Hizan'lı polis memuru Adnan Çakmak’ın düğününde sahne alan Tıvorlu İsmail, fazla sayıdaki misafirleri coşturdu.

Bitlis’in Hizan ilçesinde nüfusa kayıtlı polis memuru Adnan Çakmak, düğününde misafirlerini coşturmak istedi.

Van’a atanan polis memuru Çakmak için memleketi Hizan ilçesinde konser gibi bir düğün töreni yapıldı.

Tıvorlu İsmail Aşkan törene katıldı

Aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri, kurum amirleri, çevre il ve ilçelerden binlerce davetlinin yanı sıra Gevdan aşiretine mensup Hakkari'nin köklü esnafından H. İbrahim Aşkan ve fenomen yeğeni Tıvorlu İsmail Aşkan da düğün törenine katıldı.

Binlerce misafir akın etti

Tıvorlu İsmail Aşkan'ın geldiğini öğrenen binlerce vatandaş, düğün alanına akın etti.

Düğün törenine renk katarak farklı bir atmosfer oluşturan Tıvorlu İsmail, binlerce kişiyi eğlendirdi.

Polis memuru memnuniyetini dile getirdi

İHA'nın haberine göre, Polis memuru Çakmak, bu mutlu gününde yanında olan ve kendisini onurlandıran tüm davetlilere ve özelikle Hakkari bölgesinden gelen H. İbrahim Aşkan ve fenomen Tıvorlu İsmail Aşkan'a teşekkür etti.