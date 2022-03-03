Bitlis'te 4 kişinin öldüğü kan davasında barış sağlandı

3 aile arasında 3 senedir yaşanan husumet nedeniyle, aile fertlerinden 4 kişi toprağa verildi. Aileler kanaat önderlerinin katkılarıyla bir araya getirilip barıştı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde, Erçetin, Altuntaş ve Kardaş aileleri arasında 3 yıl önce başlayan husumet, 4 kişinin öldüğü kan davasına dönüştü.

Husumetin sona ermesi için kanaat önderleri ile yetkililer devreye girince barış için aileler, bir araya getirildi.

Köyde verilen barış yemeğine Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Müftüsü M. Feysal Geylani, Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Aydınlar Belde Belediye Başkanı Arif Tusun, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda kişi katıldı.

KUR'AN-I KERİM'İN ALTINDAN GEÇİP BARIŞTILAR

Aileler, kanaat önderleri eşliğinde yemeğe geldi. Dualar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçen aileler, barıştırıldı.

'ACILAR DİNSİN' DİYE YEMEK DÜZENLENDİ

Bitlis Valisi Çağatay, barışın sağlanmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, "Bundan 2-3 sene önce bu köyde ne yazık ki acı olaylar yaşandı. Yaşanan bu acı olayların sona erdirilmesi için hep birlikte burada toplanarak bu güzel güne şahitlik ettik. Bitlis, Adilcevaz, Van, Erciş, Ağrı, Patnos, Adana, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere sayamadığım birçok yerden insanlar 'Acılar dinsin' diye buraya gelerek barış yemeğine katıldı. Bu süreçte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Barış sürecinin sağlanmasına katkı sağlayan ve emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha bu tür acılar yaşanmaz" dedi.

























